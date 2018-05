Deset stvari, ki jih uspešni ljudje počnejo prvi mesec v novi službi

Prvih trideset dni imate priložnost, da v novi službi zablestite. Prvi mesec je vedno poln informacij in predstavlja izredno stresno obdobje za novinca, ki se podjetju šele pridruži. Četudi ste preživeli prve dni, to še ne pomeni, da niste več pod budnim očesom nadrejenega.

Prvi mesec je čas, ko se pod drobnogledom nadrejenega izkažete ali izgubite nekaj zaupanja. Preberite deset stvari, ki jih uspešni ljudje počnejo v prvih tednih, in kaj je tisto, s čimer prepričajo delodajalca.

1. Vsem se predstavijo.

Prvi dan zaposlitve izkoristite za to, da se predstavite vsem članom svoje ekipe. V majhnih podjetjih je to seveda logično, medtem ko se v večjih vsi zavedajo, da si kljub spoznavanju ne boste mogli zapomniti vseh imen. Bistvo je v gesti in v tem, da pokažete pristop k timskemu delu in dostopnost.

2. Govorijo pozitivno.

Nihče ne mara pesimizma. Ljudje bodo o vas dobili takšno mnenje, kakršnega boste o sebi ustvarili v prvih tridesetih dneh. Zavedajte se, da je prvi vtis, ki ga naredite na nekoga, kasneje izredno težko spremeniti. Ob stisku roke se sogovorniku nasmejte, vsakemu se na kratko predstavite, pokažite, kako veselega značaja ste. Vaši sodelavci si bodo te pozitivne trenutke zapomnili.

3. Jasno vedo, kaj se od njih pričakuje.

Popolnoma normalno je, da v prvih dneh z nadrejenim dorečeta, kakšne so vaše delovne naloge in kaj je tisto, kar se od vas pričakuje. Vprašanja, ki jih lahko postavite, so:

S čim se trenutno delovna ekipa ukvarja?

Kateri so največji minusi, s katerimi se spopadate?

Kaj naj storim, da bom v pomoč?

4. Postavljajo inteligentna vprašanja.

Splošno gledano to pomeni, da želite ustvariti vtis, da ste radovedni in se želite naučiti nekaj novega, a pazite, da ne boste postavljali preveč vprašanj. Veliko časa še imate, da boste obvladali svoje delo.

5. Vedo, kako olajšati delavnike svojim sodelavcem.

Če ne veste, kako to storiti, vprašajte. Bistvo je v pomoči in v tem, da tudi nadrejeni v vas vidi nekoga, zaradi kogar bo dobil občutek, da je dobro izbral. Pokažite se v dobri luči in drugim dajte vedeti, da se lahko zanesejo na vas.

6. Zavedajo se pomena spanca.

Uspešni ljudje se zavedajo, da je spanec bistvenega pomena za kakovostno in učinkovito delo. Vedo, da se v službi ne smejo prikazati nenaspani in neurejeni, saj to ustvari videz nezanimanja. Premalo spanca vpliva tudi na umske sposobnosti in na spomin, zato pojdite zgodaj v posteljo in si privoščite zaslužen počitek.

7. Mrežijo.

Pomembno je, da sodelavcem pokažete, da ste se pripravljeni družiti in spoznavati nove ljudi. Prve dneve raje odhajajte z njimi na malico, namesto da si jo nosite od doma. Malica ni le nujen obrok, temveč tudi možnost za socializiranje.

8. Uspeh merijo vsak dan.

Vsak dan si vzemite trideset minut in jih posvetite samorefleksiji. Prvih petnajst minut pred službo premislite, kateri so vaši dnevni cilji in kako jih boste dosegli, zadnjih petnajst minut pa preverite, ali ste prišli do norme. Če niste, skušajte to doseči v naslednjih dneh.

9. Vedo, kaj negativno vpliva na ekipo.

V nekaj dneh, ko boste imeli površinski občutek o delovanju podjetja, boste videli njegove šibkosti in lastnosti, ki slabo vplivajo na zaposlene. Na ta način jih boste tudi lažje razumeli in dojeli, zakaj se nekateri obnašajo tako, kot se.

10. Poiščejo si mentorja.

Uspešni ljudje so si sposobni najti mentorja, ki jih vodi skozi delovne naloge in jim razloži posamezna opravila. Uberite proaktivno vlogo, četudi ste v organizaciji novi, in se oprite na prave ljudi, ki vam bodo pomagali seči dlje.

ANJA DAMJANOVIĆ

za MojeDelo.com