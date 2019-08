Desetletje odkrivala odtenke Kitajske

»Tekmovalni duh je na Kitajskem prisoten povsod. Že v vrtcu se otroci trudijo, da bi prvi končali nalogo in dosegli vse točke pri testu. Prav tako je v šoli. Zato Kitajci osvajajo svet. Vsega se priučijo, prednjačijo na najrazličnejših področjih.« Tako opaža Katarina Potočnik, ki je več kot desetletje živela med Slovenijo in omenjeno svetovno velesilo. Tam se je učila borilnih veščin, nadgradila znanje kitajskega jezika, ki ga je pridobila že med študijem sinologije, hkrati pa s partnerjem in hčerkicama uživala v vseh prednostih tehnološko ene najbolj razvitih držav sveta. Zdaj si bo družina vzela več časa, da se ustali pri nas.

Katarina Potočnik, ki je doma z Ljubečne, je od malega trenirala karate. Ljubezen do borilnih veščin je botrovala temu, da se je odločila za študij kitajščine. Želela je namreč obiskati to azijsko državo in se učiti pri mojstrih. Svojo željo je uresničila v drugem letniku študija sinologije, ko se je med študijsko izmenjavo odpravila v tempelj v mestu Wudang in trenirala tradicionalni kitajski borilni veščini či gong in neigong. Veščini nista podobni prizorom iz kakšnega akcijskega filma. Poudarek je namreč na taj čiju, meditaciji in na pretoku energije skozi telo.

V času študija je v njej vedno bolj rasla tudi ljubezen do kitajskega jezika. Katarina ga obožuje. Ob poglabljanju znanja tega tujega jezika je začela spoznavati še tamkajšnjo starodavno in sodobno kulturo. Učila se je kaligrafijo in kitajsko violino, imenovano erhu. Še posebej jo je navdušilo preučevanje starodavnih del, ki so jih kitajski filozofi napisali pred približno dva tisoč leti. »Študirala sem predvsem daoizem. Gre za miselnost, kjer je pomembno nedelovanje. Poudarek je namreč na tem, da se človek dejavno ne vpleta v naravno delovanje ali razvijanje ljudi ali narave, saj se vse razvija samo po sebi. In da je vse ciklično, brez začetka in konca. To velja na primer za letne čase. Na ta način so stari misleci dojemali svet in tudi meni je takšno razumevanje blizu.«

Različne starodavne kitajske filozofije, še posebej konfucionizem, so počasi oblikovale kitajsko miselnost, kar se v sedanjem času vidi v njihovem odnosu do sveta, ki je zelo praktičen. Tudi iz konfucijanskih vrednot izhaja, da se mora človek potruditi, če želi uspeti. Se na primer pridno učiti, da dobi dobro službo.

Topli, a radovedni ljudje

Katarina je bila zadnja leta razpeta med Kitajsko in Slovenijo. Poleg borilnih veščin in kitajščine jo je v tretji največji državi na svetu zadržalo srce. Svojega partnerja Nana Zhanga, s katerim ima hčerki Ajši in Auroro, je spoznala med študijem na Kitajskem. »Kakor hitro Kitajci srečajo tujca, ki razume vsaj malo kitajsko, se želijo z njim pogovarjati v angleščini in imajo nešteto vprašanj o njegovem življenju. Sicer so topli ljudje, a zelo radovedni. Sprašujejo, od kod si, kje stanuješ, kaj delaš, koliko zaslužiš. Moj partner je bil edini, ki se z mano ni hotel učiti angleščino, zato sva hitro postala prijatelja, kar se je kasneje razvilo v nekaj več.«

Nan Zhang je poslovnež, ki se ukvarja predvsem s sklepanjem poslov. To je v tej gospodarski velesili videti precej drugače kot v Sloveniji. Podjetja svoje vezi najprej utrdijo na prijateljski ravni. Poslovneži se najprej srečajo na dobri večerji ali na družabnem dogodku in se pogovarjajo v prijateljskem tonu. Zelo pomemben je osebni stik. Od takrat, ko podpišejo pogodbo, se držijo predvsem poslovne komunikacije.

Pestro družabno življenje

Ko je živela na drugem koncu sveta, jo je med drugim navduševalo pestro družabno življenje. Domačini, predvsem starejši, se namreč tako zjutraj kot zvečer zberejo v parkih sredi naselij in trenirajo ali telovadijo. Poleg tega radi plešejo v skupini ali parih. Igrajo kitajski šah, pojejo dele kitajskih oper ob živi spremljavi kitajskih glasbil.

V parkih predvsem starejši moški s čopiči rišejo pismenke po peščenih tleh. Kakor hitro vidijo tujca, ga izzovejo, naj pojasni pomen črke ali napiše kaj po svoje. Še posebej zagonetne so tradicionalne pismenke, ki so bolj zapletene in so jih včasih uporabljali v starih delih, še danes se z njimi sporazumevajo v Hong Kongu in na Tajvanu.

Izobraženi Kitajci uporabljajo približno osem tisoč pismenk, za normalno prebiranje časopisa jih je treba poznati vsaj tri tisoč. Katarina je pojasnila, da pri učenju kitajščine težava ni v tem, da je pismenk veliko, ampak da ima ena pismenka glede na različen kontekst lahko več pomenov, kljub temu da se enako napiše in izgovori. Slovnica po besedah sogovornice na začetku učenja ni težka. Kitajci namreč nimajo sklanjatev. Imajo pa poseben besedni red in veliko izjem, ki razumevanje jezika zapletejo, kadar želi tujec brati literaturo in časopise ali gledati televizijo.

Kjer je učenje na prvem mestu

Kot eno bistvenih razlik med Slovenijo in Kitajsko je sogovornica izpostavila šolski sistem. V najbolj poseljeni državi na svetu namenjajo poudarek učenju že v vrtcu. Otroci pri štirih letih pišejo, računajo do sto in imajo ogromno domače naloge. V vrtcu ostajajo do 17. ure. Tudi v likovnih krožkih za najmlajše poudarek ni na posameznikovi ustvarjalnosti, ampak bolj na tem, da vsak otrok dobro posnema, kar mu predstavi mentor.

Ob vstopu v šolo učenci učenju posvečajo še več energije. Sredi dneva pridejo domov na kosilo in zadremajo za kakšno urico. Popoldne imajo za igro le malo časa, saj sledijo obšolski tečaji, ki jih zanje večinoma določijo starši. Izberejo predvsem angleščino, matematiko, logiko, dobro pisanje, besedno izražanje in podobno. Svoj podmladek spodbujajo tudi k plesu in tekwandoju. Po dodatnih urah, ki omogočajo, da lahko otroci sledijo v šoli, jih čaka še kup domače naloge. Poudarek je na čim hitrejšem doseganju znanja, da bi bili učenci čim bolj uspešni in bi se lahko vpisali na želene fakultete.

Bliskovit tehnološki razvoj

Med študijem in svojim kasnejšim bivanjem v državi, ki ima eno najhitreje rastočih gospodarstev na svetu, je ves čas prevajala za slovenska podjetja, kar počne še danes. Poleg tega razmišlja o tem, da bi v domovini vodila delavnice za otroke, kjer bi lahko s pomočjo igre spoznavali kitajščino in angleščino. Z veseljem bi kitajščino kot izbirni jezik učila tudi v kateri od šol, saj ima ogromno izkušenj s poučevanjem. Ker se Kitajska razvija z neverjetno hitrostjo, kar se vidi v hitri modernizaciji na vseh področjih, se ji zdita znanje kitajskega jezika in razumevanje tamkajšnje miselnosti pomembna naložba za prihodnost.

Tehnološki razvoj je prisoten v vseh porah življenja, ki so med drugim prepletene z aplikacijo Wechat. Omenjeno aplikacijo, ki je kot Facebook, Skype in Messenger hkrati, Kitajci uporabljajo za iskanje dela, stanovanja ali tudi partnerja. Z njo med drugim plačujejo najrazličnejše storitve ali dobrine. Na Kitajskem tako skoraj nihče ne uporablja več gotovine. Ker je Wechat nadomestil denarnico, je največja fobija, da človeku na mobilnem telefonu zmanjka baterije

TINA STRMČNIK

Foto: GrupA

Več v tiskani izdaji Novega tednika!

»Ko vidim Kitajce, težko z njimi govorim angleško, tudi če me prosijo,« pravi sogovornica. Doslej je dvakrat zmagala na državnem tekmovanju v znanju kitajščine v Sloveniji in se dvakrat udeležila tudi svetovnega prvenstva v poznavanju tega jezika na Kitajskem.

»Otroke sem na domu učila angleški jezik. Ko sem se pogovarjala z učenko, ji je bilo pomembneje, da premaga sošolko, kot to, da bo dobro znala tuj jezik.«

»Na Kitajskem je iskanje posla enostavno, v Sloveniji je težje. A se raje potrudim, saj imam rada domovino. Čeprav je na Kitajskem lepo, se vedno raje vračam domov.«