Devet načinov, da motivirate sebe in druge

Ali vsak dan z navdihom pridete v službo in komaj čakate začetek dela ter nove delovne naloge? Čestitke, ste med redkimi, ki še nikoli niso imeli slabega dne. Za vse ostale obstajajo tudi jutra, ko se preprosto vidijo samo v postelji, pokriti z odejo in s kavo v roki.

Preberite spodnje načine, s katerimi lahko ob takšnih dnevih motivirate sebe za delo in poskrbite, da bodo tudi drugi lažje preživeli delovni dan.

1. Pomislite na vpliv, ki ga imate.

Včasih je zagon za dodatno motivacijo že dejstvo, da vaše delo prinaša korist tako sodelavcem kot podjetju. Če menite, da izpolnjujete druga življenja, četudi tujcem, boste delovni dan preživeli na lažji način. Vsak na nek način s svojim delom spreminja svet in to naj bo vaše gonilo, da zjutraj vstanete, se preoblečete in se z veseljem odpeljete v službo.

2. Na svojo službo glejte širše.

Tudi v sanjski službi se boste spopadali s frustracijami in z občasnimi nalogami, ki niso ravno zavidljive. V takšnih trenutkih se opomnite, da je trajalo nekaj časa, da ste prišli na določen položaj. Z ambicijami, ki jih imate, boste preživeli še marsikatero neprijetno situacijo, zato ne obupajte. Na neželene delovne naloge glejte kot na ovire, ki jih morate preskočiti, če želite zlesti visoko.

3. Zahtevne naloge si razdelite na več manjših.

Noben pisatelj ni nikoli sedel za mizo in mislil, da bo v eni uri napisal trilogijo, ki bo postala največja svetovna uspešnica. Za začetek napišejo odstavek, ki se nadaljuje v stran, poglavja … Omenjen način vas lahko privede daleč. Če svoj projekt razdelite na manjše dele, ki jih še obvladate, ga boste prej končali.

4. Postavite si roke, četudi izmišljene.

Vam izredno pomaga zavedanje, da imate za delovno nalogo izredno malo časa? Ste del tima in je vsak odvisen od dela drugega člana? Postavite si zdrav motivacijski pritisk – v tem primeru so to roki. S tem boste navdihnili sebe in svoje sodelavce, da boste zagrizli v delo in kakovostno opravili svoje delo.

5. Stopite izven svojega območja udobja.

Včasih je vzrok za pomanjkanje motivacije misel, da nazadujete. Novi izzivi so zato, da se motivirate, s čimer v delovno vnemo spravite tudi kolege, ki komaj čakajo glas razuma, da jih bo potisnil naprej. Na ta način rastete. Ko vas preplavi občutek, da nečemu ne boste kos, se potrudite. To je odločilen trenutek in znak, da bo konec brez dvoma dober. Zrasli boste in se marsikaj novega naučili.

6. Bodite pripravljeni na spremembe.

Ne glede na to, kaj počnete za preživetje, si želite, da bi bilo delo opravljeno v roku in kakovostno. Po končanem projektu imate čas, da razmislite, kako bi prihodnjič podobno nalogo opravili bolje. Spremembe lahko pridejo iz ust nadrejenega ali mentorja, spet drugič vam jih bodo predlagali sodelavci, ki imajo popolnoma drugačno osnovo. Včasih je treba sodelovati z ljudmi, s katerimi se počutite nelagodno. To je bistveno, če želite, da se naučite nekaj novega, a nimate dovolj motivacije za to. Če se počutite popolnoma varno na delovnem mestu, je to morda znak, da ne počnete ničesar novega in da ostajate v svojem območju udobja.

7. Prisilite se v dobro voljo.

Včasih je potrebno le, da se preprosto pretvarjate, da ste dobre volje. In ko to počnete dovolj časa, dobra volja pride sama od sebe. Ko sprejmete pozitiven pogled na svet in v nalogah vidite izziv, ne več težav, lahko s tem motivirate tudi ostale.

8. Nagradite sebe in svoje sodelavce.

Že vnaprej si postavite nagrado, ki bo vas in sodelavce vodila do cilja. Nagrada so lahko čokolada, izlet, kozarec vina po službi, novi čevlji … Izberite tisto, kar vas motivira. Če vidite, da se vaš sodelavec muči pri opravljanju naloge, mu prinesite malenkost, kot je kava ali kosilo.

9. Zahvalite se.

Beseda hvala ima moč. Vedno se zahvalite, če vam kdo priskoči na pomoč in vas reši iz zagate. Bodite hvaležni in ne bojte se pohvaliti svojih kolegov. Če vidite, da je svojo nalogo opravil z odliko, mu to tudi povejte.

Ekipa MojeDelo.com