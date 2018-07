Devet stanovalcev noč preživelo na varnem

Na Lopati v Celju se je včeraj pozno popoldne, nekaj minut po 19. uri, zgodila nenavadna nesreča.

Pri izvajanju obnovitvenih del temeljev stanovanjske hiše, je namreč prišlo do delne porušitve zunanje stene stanovanjske stavbe. Na kraju so bili celjski poklicni gasilci in gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Lopata, ki so stavbo zavarovali in nudili pomoč delavcem elektro podjetja pri izklopu električne energije. Posredovati so morali tudi dežurni vzdrževalci plinske opreme, saj so prečrpavali plin in odstranili cisterno.

Stanovanjska hiša ni varna in primerna za bivanje, zato so predstavniki Mestne občine Celje in civilne zaščite devetim stanovalcem zagotovili ustrezno nastanitev. Obveščene so bile pristojne službe.