Dež in veter povzročila nekaj težav

Močan veter in obilne padavine sta to jutro na Celjskem povzročila nekaj nevšečnosti.

Na okopih v Celju je veter okoli 5. ure razkril ostrešje objekta v fazi prenove. Celjski poklicni gasilci so objekt začasno prekrili s folijo in o dogodku obvestili izvajalca del, ki bo poškodbe dokončno saniral.

Na cesto Polzela–Velenje je meteorna voda nanosila kamenje in skale. Delavci cestnega podjetja so oviro odstranili in sprostili promet. Na cesto Zbelovo–Jernej pri Ločah v občini Slovenske Konjice pa se je na cestišče zaradi močnega vetra podrlo drevo. Delavci pristojnega podjetja so drevo odstranili in sprostili promet. V Goričici v občini Šentjur je meteorna voda zalivala objekt.

AB