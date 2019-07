Dež ni pokvaril veselja na fontani

Fontana piv Zeleno zlato, kljub neugodnemu deževnemu vremenu v mesecu maju v prvi polovici četrte sezone beleži dober obisk. Na žalskem turistično informacijskem centru (TIC) so letos prodali 22 tisoč vrčkov, kljub temu pa je fontana ob polletju, kot je povedal odhajajoči direktor ZKŠT Žalec, Matjaž Juteršek, zabeležila malenkostno izgubo.



Sabina Palir, vodja programa turizem znotraj Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec, je priznala, da vreme res nekoliko kroji četrto sezono pri fontani piva. »Vreme nam nekoliko nagaja, v maju smo zabeležili kar 27 deževnih dni in ker je fontana na prostem, je obisk še toliko bolj vezan na lepo vreme. Kljub temu smo lahko s številom prodanih vrčkov zadovoljni.«

Pri fontani, ki so jo v Žalcu slavnostno odprli septembra 2016, so doslej prodali več kot 167 tisoč vrčkov piva. Od začetka obratovanja so natočili že več kot 93 tisoč litrov slovenskega piva, letos 13 tisoč litrov. V tem času so pri fontani predstavili 21 vrst slovenskega piva, 17 pivovarjev.

Danes novi okusi

Vsakega prvega v mesecu se nekaj vrst piva pri fontani zamenja. »Na prvi pipi bo še vedno tekel domači kukec, na drugi ostaja ambasadorjevo pivo, zeleno Haler pivo,« je pojasnila Palirjeva. Na novo bodo v ponudbi pivo Sultan belokranjske pivovarne Vizir, pivo Čau, sonček lokalne in pred dnevi odprte Savinjske pivovarne in pivo Incubo kraft pivovarne Reservoir Dogs Brewery. Pri šesti pipi v tej sezoni svoja piva predstavlja žalski inštitut, za avgust so izbrali nekoliko lažje pivo zgornjega vrenja Poletni ale Fox.

Ker se je treba v turizmu povezovati in sodelovati, se bo žalska fontana piva sredi avgusta pobratila z vinsko fontano Marezige pri Kopru. Namen je sodelovanje pri promociji, izkušnjah, prenosu dobrih praks, povezovanju in trženju obeh turističnih lokacij.

LKK, foto: SHERPA