Dežela lenuhov na knjižnični zabavi

Pred osrednjo knjižnico Celje je danes še posebej glasno in veselo. Knjižnica to dopoldne prireja tradicionalno zabavo pri Mišku Knjižku.

Zabava, ki je namenjena celotni družini, je eden od dogodkov, ki spodbujajo branje v družini, pravi Ida Kreča iz celjske knjižnice. Zabave pri Mišku Knjižku slonijo na pravljicah, zgodbah in knjigah. Današnja zabava je namenjena tistim, ki bi radi polenarili, se prepustili, šli v narobe svet. Obiskovalci skupaj z nastopajočimi potujejo v deželo lenuhov.

Do 12. ure lahko v deželo lenughov, skupaj z gledališčem Pravljičarna, teatro Cizamo in otroškim plesnim gledališčem Mali Harlekin, odpotujete tudi vi.

LKK, foto: GrupA