Deževje povzroča težave

Obilno deževje je včeraj zvečer, predvsem pa danes ponoči povzročilo kar nekaj težav v Savinjski dolini. Prostovoljni gasilci so ponekod bili zato na terenu tudi vso noč.

Danes okoli pol četrte ure zjutraj se je v soteski pri Igli v naselju Podveža na območju občine Luče sprožil skalni plaz. Ta je v enem delu zasul regionalno cesto Luče – Solčava. Poškodovanih ni bilo, lahko pa bi se zgodila tragedija, če bi bil kdo takrat v bližini, saj so bile posamezne skale premera več kot štiri metre. Skale so poškodovale cestišče, zato je po poročanju Regijskega centra za obveščanje cestna povezava povsem prekinjena, tudi dostop do kraja, kjer se je plaz sprožil, je izredno nevaren. Tudi zato, ker se skalni podori ves čas ponavljajo. Mozirski policisti in prostovoljni gasilci iz Luč so kraj sicer zavarovali, območje pa si je že ogledal predstavnik štaba Civilne zaščite občine Luče, da bi ocenil, kako bi lahko z gradbeno mehanizacijo skalno gmoto odstranili. Prav tako so obveščene pristojne službe, ki bodo ocenile situacijo in začele s sanacijo, ki pa bo očitno dolgotrajna.

Istočasno je nekdo v Solčavi potreboval nujno medicinsko pomoč, reševalci pa ravno na poti do obolelega naleteli na skalni podor, ki jim je preprečil dostop. Zato so na kraj prispeli še solčavski gasilci, ki so obolelemu nudili pomoč in ga z gasilskim tovornim terenskim vozilom prepeljali do reševalnega vozila, s katerim je bila oseba prepeljana v nadaljnjo oskrbo v celjsko bolnišnico.

Plaz se je zaradi razmočene zemlje sprožil tudi v Belih Vodah pri Šoštanju in prav tako na lokalno cesto. Dogodek se je zgodil okoli 20. ure včeraj, zemlja pa je zasula polovico ceste.

Zaradi vode so imeli težave v Gornjem Gradu, kjer so morali iz hiše v Tiroseku črpati vodo, ves čas pa so bili v pripravljenosti prostovoljni gasilci iz Grušovelj, saj je v Rečici ob Savinji obstajala velika možnost poplav. Podobno je bilo v Nazarjah, kjer so tamkajšnji gasilci izvajali oglede terena, saj je bil vodostaj Savinje zelo visok in že skoraj na meji poplavljanja.

SŠol

Foto: Arhiv NT