Digitalna revolucija je že tukaj in zdaj

V Hali L celjskega sejmišča se je dopoldan začel drugi sejem inovativnih digitalnih rešitev Feel the future. Na njem se predstavlja blizu 40 razstavljavcev, ki predstavljajo rešitve za izboljšanje poslovnih procesov in ki olajšujejo opravke v vsakdanjem življenju. Sicer pa so glavne teme letošnjega sejma umetna inteligenca, varnost podatkov, digitalizacija javne uprave in e-izobraževanje.

Izvršni direktor Celjskega sejma Robert Otorepec je v svojem nagovoru poudaril, da je lanska premierna izvedba sejma bila zelo uspešna, kar se vidi tudi po letošnjem številu razstavljavcev: neposredno se jih na sejmu predstavlja 44, preko zastopnikov še 15.

Podžupanja Mestne občine Celje Darja Turk je opozorila na digitalne rešitve, ki jih uvaja občina na različnih področje, nazadnje v sistemu izposoje javnih koles – KolesCE.

Zoran Stančič, vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, je poudaril, da je prehod v digitalni enotni trg ena izmed desetih prednostnih nalog Junkckerjeve komisije in dodal:

Leon Behin, državni sekretar na ministrstvu za javno upravo, ki je uradno odprl sejem Feel the future, je ob tem izrekel priznanje Celjskemu sejmu, da mu je s tem dogodkom uspelo na enem mestu združiti predstavitve ponudnikov številnih rešitev s področja digitalizacije. Ob tem pa je še poudaril:

Sejem Feel the future, ki bo trajal do petka, letos prvič spremlja tudi festival videoiger, ki si ga bo mogoče ogledati še dan dlje.

ROBERT GORJANC

Foto: GrupA