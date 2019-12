Dijaki EŠC popeljali DPMŽ Celje na stopničke v projektu Objem topline

Ena od dvanajstih vrednot dijakov in zaposlenih v Ekonomski šoli Celje je dobrodelnost. Čut za ljudi in živali, ki so se znašli v težavah in so potrebovali pomoč, se je izkazal za uspešnega v številnih akcijah. V septembru in oktobru smo v sodelovanju z Društvom proti mučenju živali Celje uspešno izpeljali akcijo zbiranja sredstev za brezdomne živali, zbirali smo oblačila za begunce, v sodelovanju s celjskimi kavarnami zbiramo zamaške za društvo Vesele nogice.

V novembru so dijaki EŠC svoja trženjska znanja in željo, da bi pomagali živalim, izkoristili v projektu Objem topline. To je družbeno odgovoren projekt, ki ga vodi podjetje Studio Moderna iz Zagorja, in predvsem društvom omogoča pridobivanje donatorskih sredstev. Do sodelovanja in prejema donacije v okviru Objema topline so upravičene izključno pravne osebe, ustanovljene za opravljanje nepridobitnih dejavnosti, ki bodo donatorska sredstva porabile v humanitarne, invalidske, socialnovarstvene, dobrodelne, znanstvene, športne, kulturne, ekološke namene. Projekt je zasnovan na spletu s podarjanjem objemov. V novembru se je za objeme potegovalo pet društev, med njimi tudi Društvo proti mučenju živali Celje (DPMŽ). Organizator vsak mesec v ta namen podari skupno do tisoč evrov trem pravnim osebam, ki dosežejo največje število objemov. Razdelitev donatorskih sredstev določa razmerje podarjenih objemov.

Šolska akcija

V šoli smo organizirali učinkovito trženjsko akcijo vsakodnevnega podarjanja objemov pod vodstvom dijakov Aljaža Mraka, Adisa Telakuva iz 2. A-razreda PTI ter Gala Gučka, Tjaše in Maše Dežmarič iz 2. A-razreda pod mentorstvom profesoric Andreje Tanšek in Suzane Suholežnik. Zahvaljujoč intenzivni akciji, se je DPMŽ Celje uvrstilo na 2. mesto in s tem si je zagotovilo finančno donacijo, ki jo bodo v društvu namenili za pokritje nujnih veterinarskih stroškov pri oskrbi prostoživečih mačk.

Dijaki so morali ves čas spreminjati strategijo in mreženje, saj je bilo društvo 14 dni pred koncem projekta uvrščeno na 4. mesto.

Tako dijaki kot učitelji so s sodelovanjem v tem projektu krepili vztrajnost, sodelovanje, srčnost, pripadnost projektu in dokazali, da le dobro sodelovanje daje nadpovprečne rezultate.

Društvo proti mučenju živali Celje je vsem dijakom in profesorjem Ekonomske šole Celje neizmerno hvaležno za dobrodelno glasovanje. Sodelujoči dijaki z mentoricama želijo vsem v letu 2020 čim več srčnih objemov topline.

ANDREJA TANŠEK

SUZANA SUHOLEŽNIK

Od leve stojijo: Andreja Tanšek, prof., Rebeka Kubale, Aljaž Mrak, Tjaša Dežmarić, Suzana Suholežnik, prof. Čepita: Gal Guček in Arnis Telaku