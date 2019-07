Dijaki letos uspešnejši na maturi kot lani

Letos je splošno maturo v spomladanskem roku opravljalo več kot 6 tisoč kandidatov. Rezultate so izvedeli danes zjutraj, nato pa so na številnih gimnazijah že opravili podelitve maturitetnih spričeval. Rezultati kažejo, da se je v primerjavi z lani povečal delež uspešnih dijakinj in dijakov tako pri splošni kot poklicni maturi.

Letos so bili dijaki na splošni maturi uspešni v več kot 90 odstotkih, kar je več kot lani, ko je maturo izdelalo 88 odstotkov kandidatov. »Matura je ključen element zagotavljanja kakovosti srednješolskega izobraževanja in zunanja spodbuda za rast te kakovosti,« je danes ocenil minister za izobraževanje Jerneje Pikalo. Nekaterim se sicer zdi bolj smiselna uvedba sprejemnih izpitov na fakultetah, a očitno bo za zdaj matura ostala.

Dopoldne so spričevala prejeli tudi dijaki I. gimnazije v Celju. Šola se lahko pohvali z več kot 97-odstotno uspešnostjo svojih dijakov oziroma z nadpovprečnimi rezultati. Letos ima 14 zlatih maturantov, štirje od teh so dosegli 33 točk od 34 možnih. Zlati so: Živa Nardin, Špela Polak, Beno Učakar in Ana Pilko (33 točk), Tjaša Škerl Rifelj in Vid Rojc (32 točk), Mojca Rozman, Neja Fajdiga in Vita Komel (31 točk) in Špela Jezovšek, Sandra Smajilović, Sanja Puljek, Ana Trbovc in Lea Zahrastnik (30 točk).

Jutri bodo spričevala prejeli še dijaki Gimnazije Celje – Center, kjer imajo letos 9 zlatih maturanov. To so: Manca Strah (33 točk), Lucija Pirnovar, Karin Cerovšek, Anže Lečnik (32 točk), Leila Bohorč, Iva Planko, Tjaša Videc, Enej Vidovič (31 točk) in Maja Knapić (30 točk).

Tudi rezultati poklicne mature so letos dobri. Opravljalo jo je več kot 8 tisoč kandidatov. Uspešnih je bilo 91,4 odstotka kandidatov, lani 90,5 odstotka.

TC, foto: GrupA