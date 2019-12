Dijaški in študentski dom Celje ima 40 let

Na današnji slovesnosti ob 17. uri se bodo z različnimi točkami predstavili tisti, ki bivajo v domu in ki jim ta predstavlja drugi dom. V 40 letih obstoja je dom nudil namestitev več kot šest tisoč mladim, ki jih je odločitev o šolanju pripeljala v Celje.

Namesto treh domov, ki so prej delovali v Celju, je leta 1979 zrasel ob Ljubljanski cesti prvi stolpič s petimi nadstropji, kmalu so dodali še drugega, saj je bilo zanimanje za bivanje veliko. »To so bili drugi časi,« pravi vodja doma Aleš Brod. »Mreža šol je bila drugačna, nekatere v Celju so bile edine v nekdanji Jugoslaviji in tudi mladi so prihajali od vsepovsod,« pravi sogovornik, ki je zadovoljen, da po letih upada, ko so imeli težave vsi slovenski domovi, število stanovalcev spet raste. Današnja slovesnost v počastitev jubileja bo tako zagotovo izzvenela optimistično.

Če je bil nekoč en stolpič namenjen fantom in drugi dekletom in med njima ni bilo mogoče prosto prehajanje, je danes drugače. V prvem biva 138 dijakov in v drugem 80 študentov. V spodnjih skupnih prostorih so kuhinja in jedilnica ter prostori za različne dejavnosti. S prenovo enega od teh bo še več možnosti za različne dogodke.

Dom kot podpora v času šolanja

Mladi so dopoldne v šolah, ob vrnitvi imajo kosilo in nato so na vrsti popoldanske učne ure. V prostem času lahko počnejo kaj takšnega, kar jih zanima, lahko gredo v mesto, na sprehod, se udeležujejo dejavnosti, ki jih nudi dom …

Ob vstopu se je iz ene od sobic v pritličju razlegal zvok violine, iz druge zvok tube. Gašper Gortnar je iz Medvod in se je za celjsko glasbeno šolo odločil zaradi odličnega profesorja tube Uroša Koširja. Pravi, da je bilo na začetku težko, ker je bil daleč od doma, a zdaj mu je v domu lepo.

Zadnja leta je v njem veliko dijakov, ki se dodatno izobražujejo na glasbenem področju ali se ukvarjajo s katerim od športov. Ker so njihovi urniki zelo natrpani in imajo ves dan obveznosti, bi jih težko usklajevali še z vožnjami, zato so v domu celo takšni, ki sicer izhajajo iz okolice Žalca ali Slovenskih Konjic.

Prenova v načrtih

Sicer pa mladi prihajajo iz različnih krajev Slovenije, medtem ko so v študentskem stolpiču tudi tuji študenti. Ko bo ta stolpič nekoč prenovljen, bodo pogoji za študente še boljši. Takšne načrte ima namreč Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje, ki je pred leti prevzela vodenje in upravljanje doma. »Za šolo je bil to izziv, ker je bila tudi stavba v slabem stanju,« se spominja Aleš Brod. Šola je obnovila kurilnico in en stolpič v celoti, tako da so v njem večinoma dvoposteljne sobe. Drugi stolpič bi potreboval temeljito prenovo, ki bi zagotovila raven bivanja, ki se pričakuje v takšnih domovih. »To bi bilo pomembno tudi za vse višje šole, fakultete in Celje kot študijsko središče,« pravi Brod in dodaja, da pri tem pričakujejo sofinanciranje ministrstva za izobraževanje. S prenovo bi rešili tudi dostop za invalide, ki ga zdaj ni.

Zanimanja vse več

Če je imel dom pred leti težave z vpisom, se ta zadnja leta spet izboljšuje. »Ko je nastalo cel kup šolskih centrov, se je povpraševanje po domovih zmanjšalo. K temu je prispeval tudi subvencionirani prevoz, medtem ko za domove ni subvencij, razen če gre za bivanje sorojencev,« pravi Brod in dodaja, da so se spoprijeli z izzivi in da je trenutno stanje dobro. »Pred petimi leti, ko sem prevzel vodenje doma, je bilo v njem 80 dijakov, zdaj jih je 138. Študentov je bilo 30, zdaj jih je 80. Priložnost smo našli tudi v pripravi toplih obrokov za srednje šole, trenutno kuhamo za štiri šole in dnevno pripravimo 1.500 obrokov. Veliko celjskih šol in fakultet je dejavnih na mednarodnem področju, mladi prihajajo v Celje in v domu jim nudimo namestitev ter prehrano. Tako smo imeli kar 4.500 nočitev v enem letu.«

V domu je 27 zaposlenih, pri čemer ne delajo vsi samo v njem, ampak nekateri kombinirajo delo še z drugimi enotami srednje šole za gostinstvo.

TC, foto: SHERPA

Več v tiskani izdaji Novega tednika