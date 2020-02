Diplomirane medicinske sestre oz. zdravstveniki, asistentke oz. asistenti v negi (m/ž) (Gablitz, Avstrija)

Za dopolnitev svoje negovalne in oskrbovalne ekipe iščemo marljive diplomirane medicinske sestre oz. zdravstvenike in asistentke oz. asistente v negi. Postanite sodelavec oz. sodelavka v uspešnem krščanskem podjetju in cenjen(a) član(ica) naše prizadevne ekipe. Marienheim Gablitz, Hauersteigstraße 51, 3003 Gablitz Austria. Prijave zbiramo do 1. 3. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.