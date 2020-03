Direktor UKC MB: Samo skrajni ukrepi lahko preprečijo italijanski scenarij

Generalni direktor Univerzitetnega kliničnega centra Maribor prof. dr. Vojko Flis je eden tistih, ki je leta 1972 v nekdanji skupni državi doživel tudi epidemijo črnih koz. Ob izbruhu koronavirusa svari, da lahko le s skrajnimi in zares rigoroznimi ukrepi preprečimo italijanski scenarij.

Severovzhodna Slovenija je že v začetku sprejela bolj rigorozne ukrepe, kot so bili predlagani. Tudi zato zdaj tam število okuženih narašča še sorazmerno počasi. „V Ljubljani so razmere nekoliko drugačne, vsaj kar zadeva infekcijsko kliniko, kjer so bolniki že na respiratorjih“ pravi dr. Flis. „Ne morem dovolj poudariti, da so razmere resnično izjemno resne, tudi če se komu še vedno ne zdi tako. Ljudje se morajo v skladu s tem tudi obnašati, četudi navzven resnosti razmer še ni videti. Tragika situacije je, da virusa nihče ne vidi. Uničujočim posledicam smo priča zgolj zdravstveni delavci.“

Kaj lahko storimo posamezniki?

V tem trenutku ni nobenih dodatnih možnih ukrepov, ki jih še ne bi sprejeli. Zdaj je stvar na vsakem posamezniku. Če je le mogoče, ostanite doma. Nikar ne silite v nikakršne socialne kontakte, če ti niso nujno potrebni. Zadržujte se čim dlje od točk množičnih zbiranj, to je v tem trenutku bistveno in najbolj pomembno. Bolj pomembno kot karkoli drugega, zato tega ne jemljimo zlahka!

Virus je vzbudil tudi veliko nestrpnosti.

Zdaj ni čas za kazanje s prstom na kogarkoli, kdo je kriv. Gre za bolezen in za bolezen ni nihče kriv. Stigmatizacija bolnikov je lahko nevarna, saj se bodo ljudje začeli obnašati kontraproduktivno in svoje stanje prikrivati. Zbolimo lahko kadarkoli, ne da bi vedeli, zato ne moremo biti nikakršni krivci. Če bomo okužene začeli stigmatizirati, bo zadnje upanje za zajezitev in upočasnitev širjenja bolezni padlo v vodo, ker bo ljudi zajela panika.

Še vedno velja, da so najbolj ogroženi starejši in kronični bolniki.

Absolutno bi morali pred virusom zaščititi starejše in bolne, ki so najbolj izpostavljeni. A vprašanje, če nam bo to uspelo. Vedeti moramo, da so vsi ukrepi, ki jih zdaj sprejemamo namenjeni upočasnitvi širjenja virusa, ne več preprečevanju. Gre za izjemno nevaren virus, ker ga lahko prenašajo tudi ljudje z minimalnimi simptomatskimi znaki ali pa navzven bolezni sploh ne kažejo. To je pri tem virusu največja težava. Sreča pri vsem skupaj je, da otroci pri tem niso pretirano prizadeti. Lahko pa so klicenosci, kar pomeni, da se lahko virus zelo hitro razširi med celotno prebivalstvo. Namen vseh teh pozivov in ukrepov, je da to na vsak način preprečimo. Verjetno bo 80 odstotkov okuženih virusno okužbo prebolelo brez večjih težav, katastrofa se zna zgoditi pri preostalih 20 odstotkih. Tako daleč na srečo še nismo. Da tudi v prihodnje ne bomo, trenutno noben še tako strog ukrep ni pretiran.

Zdravstveni delavci so bili že prej marsikje na robu zmogljivosti. Kako bo naprej?

Težko je reči, kaj se bo dogajalo, ko bodo zdravstveni delavci začeli pregorevati. Za lastno ustanovo lahko povem, da smo prekinili vse načrtovane posege in prerazporedili delavce, nekatere smo poslali domov, da bodo spočiti in bodo lahko zamenjali kolege. Tudi tisti, ki bodo bolezen preboleli, bodo odpornejši oziroma imuni in bodo lahko kasneje zamenjali tiste v prvi bojni liniji, če se tako izrazim. V nobenem primeru pa ne bo preprosto, še posebej, ker se je ta virus pojavil v obdobju, ko imamo še vedno aktiven tudi virus gripe.

Kako je s kužnostjo in kakšne so lahko posledice?

Pri najtežje bolnih, ki prebolijo zelo hudo pljučnico, lahko bolezen pusti posledice tako na pljučih, kot na drugih organih.

Kdaj oboleli postane kužen, žal ni zanesljivih podatkov ali pa so si nasprotujoči. Zanesljivo vemo, da so prenašalci lahko ljudje, ki ne kažejo resnih znakov bolezni, po zadnjih člankih tudi ljudje z znaki blagega nahoda. To samo potrjuje, da je virus izjemno izjemno nevaren, saj omogoča hitro širjenje v populaciji. V tej luči nam tudi merjenje temperature ne pove veliko. Zato še enkrat poudarjam, da je zdaj najpomembneje, da upočasnimo širjenje virusa. V tem primeru bodo zdravstvene zmogljivosti namreč zadostovale, da ne bomo utrpeli katastrofe. Če pa nam širjenja ne bo uspelo upočasniti, se nam obeta italijanski scenarij.

Nekateri pozivajo, naj zapremo vse razen živilskih trgovin in lekarn.

V tem trenutku se zdi, da prebivalci upoštevajo ukrepe, vsaj pri nas v Mariboru so ulice izpraznjene. Dokler bo tako, se bo to zgodilo samo od sebe, ker ljudje ne bodo hodili nikamor, kjer bi bilo možno srečevanje z drugimi ljudmi.

Kako kaže s cepivom?

Cepivo mrzlično testirajo, vprašanje kako bo uspešno. V času te epidemije ga gotovo še ne bomo imeli. Za najbolj bolne obstajajo nekatera zdravila, ki po mnenju kitajskih in italijanskih kolegov pomagajo ublažiti potek bolezni in seveda bomo ta zdravila uporabili.

Gre za sezonski virus?

Tega ne upa napovedati nihče. Nihče si ne upa reči, da gre za sezonski pojav, saj razsaja tudi v predelih, kjer je trenutno toplo. Vsi si želimo in upamo, da bo s poletjem izginil, ampak tega nikakor ni mogoče trditi.

Pod črto je čas za človečnost in zdravo pamet.

Sem eden tistih, ki je leta 1972 v nekdanji skupni državi doživel epidemijo črnih koz. Tisti virus je bil še bolj nevaren od tega, vsaj kar se trenutno kaže. In resnica je, da se v krizi pokaže človečnost ljudi. Vsaj tistih, ki jo imajo.

Naj zaključim z apelom, čeprav se zdi, da se ponavljamo: držimo se ukrepov, zmanjšajmo število socialnih stikov in vzemimo zadevo skrajno resno. In za konec nov pozdrav – Ostanite zdravi!

Saška T. Ocvirk

Z Vojkom Flisom se je pogovarjala Lea Komerički Kotnik