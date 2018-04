Direktorica celjske bolnišnice lahko opravlja svoje delo

Delovno sodišče v Celju je po naših podatkih razveljavilo začasno odredbo o zadržanju izvršitve sklepa o imenovanju poslovne direktorice Splošne bolnišnice Celje Margarete Guček Zakošek. Tak sklep je sprejelo po naroku minuli teden, na katerem je bila zaslišana tudi poslovna direktorica Splošne bolnišnice Celje Margareta Guček Zakošek. Kot je znano, je sodišče odredbo izdalo pred tedni na podlagi tožbe zoper celjsko bolnišnico in zahteve odvetnika Igorja Inkreta, ki zastopa Branka Gabrovca.

Gabrovec namreč meni, da ga je komisija sveta zavoda bolnišnice v začetku leta »nezakonito in politično« izločila iz odločanja pri izbiri novega poslovnega direktorja, češ da ne izpolnjuje razpisnih pogojev, saj naj ne bi imel vodstvenih izkušenj, o čemer smo že poročali.

Odvetnik Splošne bolnišnice Celje Stojan Zdolšek se z odredbo ni strinjal, saj meni, da je bila neučinkovita, zato je podal tudi ugovor, ki mu je delovno sodišče tudi ugodilo. A je očitno pretekli teden ravno z narokom in zaslišanjem nekaterih prič želelo okoliščine dodatno pojasniti. Zdolšek je na sodišču povedal, da je bistvo postopka, da Gabrovec ne izpolnjuje kriterijev za direktorsko mesto v bolnišnici. In da vodenja tako velikega sistema, kot je celjska bolnišnica, ni mogoče primerjati z vodenjem kluba za karate veščine. Gabrovec namreč vodi karate klub.

Gabrovčev odvetnik Igor Inkret je na sodišču dejal, da v postopku izbire nove direktorice celjske bolnišnice vidi celo sum korupcije, predvsem – kot se je izrazil – pri nezakonitih manipulacijah predsednice razpisne komisije sveta zavoda bolnišnice Barbare Tiselj v zvezi z neobstoječim pravnim mnenjem Ministrstva RS za zdravje. »Tisljeva se je nato zaposlila v kabinetu ministrice za zdravje in nato še za nedoločen čas na direktoratu za dolgotrajno oskrbo.« Problem naj bi nastal predvsem v tem, da je Tisljeva razpisni komisiji predložila mnenje, za katerega se je govorilo, da je pravno mnenje ministrstva za zdravje in v katerem je bilo zapisano, da Gabrovec pogojem za poslovnega direktorja ne ustreza. Zato Inkret meni, da naj bi svet zavoda Tisljeva s tem zavedla. Tisljevi smo dali tudi možnost komentarja, a pravi, da tega ne more komentirati, saj je o izjavah na sodišču izvedela zgolj iz medijev in ne uradno. Na sodišču je Inkret namreč dejal, da ni šlo za pravno mnenje, ampak le za »neko prilogo«, na kateri je bil podpis Tisljeve in ne ustrezne osebe z ministrstva za zdravje. »Nenavaden je tudi zapis iz sveta zavoda bolnišnice, iz katerega izhaja, da naj bi ministrstvo za zdravje podalo pravno mnenje zvečer pred sejo, ki pa je bila v ponedeljek. Zato ne verjamem, da bi nekdo pravno mnenje pisal v nedeljo zvečer.«

Na delovnem sodišču je pretekli teden pričala tudi direktorica bolnišnice Margareta Guček Zakošek, ki je pojasnjevala predvsem to, da je ključno za bolnišnico, ki je v času sanacije, da ima poslovnega direktorja s polnimi pooblastili. Le tako lahko direktor skupaj z ostalimi člani sanacijske uprave lahko učinkovito dela. »Sanacijski načrt pred mojim prihodom ni bil pripravljen. Vodenje sem prevzela, ko je imela bolnišnica šest milijonov minusa. Tonemo v minus z vsakim dnem, če ne ukrepamo,« je pojasnila sodnici. Glede na sanacijski načrt naj bi bolnišnica po mnenju direktorice uravnoteženo poslovala do konca leta 2019 ali do leta 2020.

