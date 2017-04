Od vas pričakujemo V. ali višjo stopnjo izobrazbe (logistika, ekonomija in podobno), vsaj 1 leto delovnih izkušenj na področju transporta in logistike, aktivno znanje angleškega jezika in osnovno znanje nemškega jezika, usposobljenost za delo na računalniku, vozniško dovoljenje B-kategorije Easytrans, d. o. o., Cesta ob železnici 4, 3310 Žalec. Prijave zbiramo do 18. 5. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.