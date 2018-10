Do dogovora o povprečnini lažje v duhu kongresa občin v Rimskih Toplicah?

Nov krog pogajanj med predstavniki združenj občin in ministrstva za finance

Predstavniki združenj občin in ministrstva za finance so se danes v Ljubljani sešli na drugem krogu pogovorov o povprečnini za prihodnji dve leti.

Po prvem srečanju, ki je bilo ob koncu prejšnjega meseca, današnje sledi nedavnemu kongresu občin v Rimskih Toplicah, na katerem je o povprečnini tudi tekla beseda s premirjem Marjanom Šarcem. Glede na to, da je novi premier nekdanji župan Občine Kamnik, župani pričakujejo več razumevanje in manj stresna pogajanja o povprečnini kot minula leta. Marjan Šarec je to zagotovil, a hkrati poudaril:

Predlog ministrstva za finance je, da bi bila povprečnina za prihodnje leto 564 evrov, za leto 2020 pa 575 evrov. A v združenjih občini menijo, da takšna višina povprečnina ne zadošča dejanskemu pokrivanju stroškov, ki jih imajo občine.

RG

Foto: SHERPA