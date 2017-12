Do izgube teže z najboljšo ekipo na svetu

Do konca decembra še sprejemamo prijave za Akademijo zdravega življenja, kjer bo do 15 posameznikov po trenutno najbolj priznanem znanstveno podprtem načinu izgube teže izboljšalo svoje življenje. Projekt izvajamo skupaj z ekipo 24alife, ki je partnerka svetovno znane Mayo klinike.

Skupino, ki jo bomo izbrali januarja, bodo od februarja do konca aprila k cilju vodili strokovnjaki, ki sodelujejo s športniki, dobitniki olimpijskih medalj.

Akademija zdravega življenja bo sodelujočim ponudila najnovejšo tehniko izgube odvečne teže na svetu in znanje, pri katerem možnosti, da bi se kdaj kilogrami spet kopičili, ni.

Projekt Akademija zdravega življenja je zasnovan na štirih ključnih stebrih: psihologiji, prehrani, športu in medicini. Gre za enega najbolj resnih projektov v svetu, ki temelji na znanstvenih in medicinsko raziskanih temeljih. Tokrat vam odpiramo vrata v svet življenjske spremembe, kjer ni strahu, da bi se odvečni kilogrami ponovno pojavili. Če boste le natančno osvojili znanje, ki vam ga bodo podali vrhunski strokovnjaki, bo to projekt vašega življenja.

Projekt, ki vam ga tokrat podrobno predstavljamo v tiskani izdaji Novega tednika, kjer je objavljen tudi kupon za prijavo, je zaenkrat edinstven celo v tem delu Evrope!

Kot smo že napovedali, se v projektu udeleženci, ki jih bomo na podlagi strokovnega pogovora izbrali januarja, ne bodo obremenjevali s štetjem kalorij, posledično ne s preračunavanjem, koliko morajo telovaditi, da bodo zaužite kalorije pokurili.

Brez stresa!

»Štetje kalorij je za tiste, ki želijo izgubiti odvečno težo, zelo stresno. In stres pri telesni preobrazbi ni zaželen. Zakaj? Ker so v teoriji kalorije približne. Jabolko, ki ga zaužijem jaz, nima enakega števila kalorij kot jabolko, ki ga zaužije nekdo drug. Torej nikoli ne pojemo toliko kalorij, kolikor jih naštejemo. Zato se lahko zgodi, da to vsak dan prekoračimo, zaužijemo več kalorij, ne izgubljamo teže in pojavi se stres. Ta zablokira hormone, kar zavira izgubo teže,« pojasnjuje magistrica prehrane Damijana Presečnik iz ekipe 24alife, ki bo udeležence vodila skozi svet zdravega prehranjevanja.

Udeležencem bo pokazala, kako pravilno sestaviti vsebino na krožniku na popolnoma drugačen in zanimiv način, ki naj zaenkrat ostane skrivnost. Pravilna količina hrane in znanje, ki ga bo predala skupini, bosta ključnega pomena. Predvsem v prvih dneh in tednih projekta. Šport bo najprej le sestavni in podporni ter zabavni del. Ne bo utrujanja s tem, da je treba vaditi »na polno«. »Ko s prehrano udeleženci ne bodo mogli več uravnavati izgube svoje telesne teže, bomo prešli v obdobje, kjer bo šport pomembnejši,« dodaja Presečnikova. Vsi udeleženci bodo delali skupinsko, vendar niti zaznali ne bodo, da bo ekipa pri svojem sistemu dela z njimi delala ves čas tudi individualno. Ravno zato, ker bodo vsi strokovnjaki, ki akademijo vodijo, ves čas v stiku in si bodo izmenjevali informacije o vsakem posamezniku, ki bo v akademiji sodeloval.

Razbijanje mitov o »hujšanju« na nov način

Presečnikova, ki bo skupini predajala svoje izjemno znanje, ki je hkrati tudi znanje slovite ameriške Mayo klinike, ki žanje največje svetovne uspehe na področju zdravega načina življenja, bo z udeleženci »razbijala mite« o hujšanju. To besedo bomo v času našega skupnega projekta nadomestili z besedno zvezo »postajamo fit«.

»Beseda ›fit‹ ima pozitiven prizvok. Vsak, ki hujša, doživlja stres, tisti, ki želi ›postati fit‹, pa ima večjo motivacijo, da doseže cilj – postati zdrav,« pojasnjuje. Hkrati vse, ki se prijavljajo za akademijo, miri: »Mnogi, ki želijo postati fit, torej želijo izgubiti odvečno težo ali – kot zdaj razmišljajo – shujšati, mislijo, da bodo morali jesti puste obroke, samo zelenjavo in ne tisto hrano, ki jo imajo radi. To je napačno! Ker je to nezdrav proces izgube teže. Zdravi obroki pomenijo, da bodo jedli vso hrano, ki jo imajo radi, ampak v mejah normale,« dodaja.

Torej se jim ne bo treba odpovedati ocvrtim jedem? »Ne. Če si bodo takšno hrano zaželeli, se jim ji ne bo treba odpovedati. Bodo pa obroke uravnotežili pravilno. In na koncu dneva bodo vedeli, da so pojedli tisto, kar so si zaželeli, poleg tega pa bodo zaužili tudi zdravo hrano. Torej – uravnotežili jo bodo,« pojasnjuje sogovornica.

»Grešili« bodo na pravi način

Tudi besede grešiti v naši akademiji ne bo. Ker bi samo ovirala pot do cilja naših udeležencev. »S tem, da bodo pojedli kakšno hrano, ki jo imajo radi, četudi je to ocvrt krompir, bodo potešili svoje čustvene potrebe, torej se ne bodo pregrešili, bodo pa vedeli, kakšna količina takšnega krompirja je primerna,« dodaja sogovornica z nasmehom. In omeni, da ljudje preveč jemo z očmi, kar se bo dogajalo ravno te dni, v času praznikov.

A tudi za prihajajoče praznike Presečnikova poudarja, da s polnimi mizami dobrot ni nič narobe. »Mize se bodo med prazniki šibile pod domačimi dobrotami. Težko se bo zadržati, hrana bo zadišala, navajeni pa smo tudi domače hrane svojih babic in staršev. Prav je, da se za praznike dobro je, še bolj pomembno pa je, kako jemo od božičnih do božičnih praznikov, torej med letom. In tudi to bomo naučili udeležence,« dodaja.

SIMONA ŠOLINIČ

Foto: GrupA