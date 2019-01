Do konca meseca zasloni, kmalu tudi ime avtobusov

Predvidoma do konca tega meseca bodo končana postajališča in nameščeni zasloni, ki bodo prikazovali čas prihodov avtobusov, kar bo še eno zadnjih dejanj pred uvedbo mestnega potniškega prometa, ki je predvidena za februar.

To so nam danes povedali na Mestni občini Celje in ob tem dodali, da je nameščanje zaslonov predvideno v prihodnjem tednu. Na občini so še navedli, da so bili avtobusi v prejšnjem tednu registrirani, prav tako je bil opravljen preizkus polnjenja na postaji za stisnjen zemeljski plin. Ta ima zdaj uporabno dovoljenje za delovanje.

Predvidoma v tem tednu pa bodo na celjski občini tudi grafično opremili deset avtobusov, ki bodo vozili v javnem potniškem prometu. Na občini so za celjski mestni avtobusni promet oziroma za avtobuse, po obravnavi številnih predlogov, tudi že izbrali ime, a ga še ne želijo razkriti.

Občina je predloge za poimenovanje avtobusov zbirala na Facebooku. Med predlogi so npr.: CeBusko, Vitezi, Japi Celje, BusCE, Celaner, Knebus, Celeiabus, Ulriki, Frederiki, CE Plinčki, Karlin, Vozilce, E-busCE …

Izbrano ime bo občina razkrila v kratkem, ko bodo tudi objavili avtorja zmagovalnega imena, ki mu bodo skladno z obljubo podelili letno vozovnico. Ta bo stala 100 evrov.

ROBERT GORJANC

Foto: MOC