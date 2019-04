Do poletja v Šentjurju nov Jager

Investitorji v Industrijski coni Šentjur so to pomlad izjemno dejavni. Občina je prodala že vsa lastnika in komunalno urejena zemljišča. Družinsko trgovinsko podjetje Kea je na tem območju že postavilo novo skladišče, do poletja naj bi vrata odprlo tudi večje trgovinsko središče Jager.



V Industrijski coni Šentjur – jug je za gradnjo namenjenih skupaj več kot 126 tisoč kvadratnih metrov zemljišč. Do zdaj je bilo komunalno opremljenih približno 52.500 kvadratnih metrov zemljišč, od tega skoraj 46 tisoč kvadratnih metrov v občinski lasti. Občina je vse lastniške komunalno urejene parcele že prodana, in sicer sedmim investitorjem. Šentjurska občina je dokončno komunalno ureditev industrijske cone uvrstila med projekte, ki bodo sofinancirani z denarjem iz dogovora za razvoj regij.

Med sedmimi investitorji je domače družinsko podjetje Kea, ki je v razvijajoči se coni že zgradilo novo skladiščno halo. Podjetje kljub močni konkurenci vsa leta posluje pozitivno. Leta 2017 je ustvarilo skoraj 39 milijonov evrov prometa, trenutno pa zaposluje 260 ljudi.

V industrijski coni gradi še eno družinsko podjetje, Jagros. V začetku poletja načrtuje odprtje trgovskega središča s približno tri tisoč kvadratnimi metri prodajnih površin. Kupcem bo nudil vse od živil, tekstilnih izdelkov do gradbenega materiala, tehničnega blaga, akustike in bele tehnike. Središče bo imelo tudi večji gostinski lokal. Delo bo dobilo približno 30 ljudi. Investicijo podjetje v večini financira z lastnimi sredstvi. Lani je ustvarilo malo več kot 130 milijonov evrov prometa in s tem 7,5-odstotno rast poslovanja. V podjetju je zaposlenih približno 800 ljudi. Se pa letos z direktorskega mesta umika ustanovitelj in solastnik mreže trgovin Jagros Franc Jager. Ta vodenje družbe predaja sinovom.

