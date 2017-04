Do polnega vozička brez mošnjička – 5.4.2017

Poleg sezone piknikov, hujšanja in vsesplošnega spomladanskega čiščenja, smo v naši medijski hiši, začel tudi s sezono brezplačnega nakupovanja. Naša odmevna akcija, Do polnega vozička, brez mošnjička, bo tudi tokrat polnila Tušev voziček, po nareku tistega, ki bo kupon, ki ga najdete tudi v tej številki časopisa, izpolnil, poslal in stiskal pesti ob žrebu. Komu bo sreča naklonjena, bomo izvedeli vsako sredo, ob 12.15, ko bomo izmed vseh kuponov izžrebali nekoga, ki bo v živo, preko telefona, narekoval seznam živil, ki jih moramo dati v voziček. Preteklo sredo smo začeli z našo akcijo in kot prva je z nami nakupovala Ivica Topovšek z Gomilskega. Ta je hitro vedela za kaj smo jo poklicali in, ob začetnem veselju še hitreje zbrala misli. V treh minutah nakupovanja je Ivica nabrala polno živil za prihajajoče velikonočne praznike, pozabila ni niti na sezono piknikov in na živila, ki nam posladkajo trenutke. V vozičku smo imeli torej vse od prilog za obloženo mizo, mesa pa vse do torte. Pozabila ni tudi na zamrznjen program živil. Ivica je torej dobro izkoristila svoj nakup, vas pa vse to lahko še čaka. Ste že izpolnili kupon?

