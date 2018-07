Do treh morij malo drugače

Miha Peperko in Nuša Komplet Peperko sta se odločila, da bosta štiri tedne letos poleti potovala s kombijem. Njuna predšolska otroka bosta seveda šla zraven. Posebnost potovanja je, da bo pot namenjena promoviranju akcije Očistimo svet 2018, ki jo za Slovenijo organizira Ekologi brez meja, vanjo pa so vključene tudi vse države, po katerih bodo potovali. Njihovo potovanje, ki bo trajalo štiri tedne, bo okolju prijazno, saj se bodo trudili čim manj smetiti in potovati tako, da bodo čim bolj samozadostni.

Celjana Nuša in Miha sta pobudnika posebnega festivala Reci:design, ki je pokazal, da zavržene stvari niso samo odpadek, ampak so lahko podlaga za vrhunsko oblikovan in dovršen izdelek. »Ko sva se prvič selila, sva razmišljala, kako bi pohištvo preoblikovala, ga prenovila in kako bi lahko iz odpadkih stvari naredila kaj novega in uporabnega. Tako se je tudi porodila ideja za festival Reci:design. Prvo leto, 2015, smo še malo tipali, naslednje leto se je festival že razširil. K sodelovanju smo povabili nevladno organizacijo Ekologi brez meja. Midva sva se še nekako bolj ozavestila, kako je pomembno življenje s čim manj odpadki. Ekološka naravnost je najin način življenja,« je na predstavitvi projekta na Mestni plaži v Celju razložila Nuša Komplet Peperko. Oba z Miho zelo rada potujeta. Najprej sta potovala sama. Ko sta se jima pridružila nova člana družine, tega načina življenja nista želela spremeniti. Le prilagodila sta potovanje tudi najmlajšima članoma družine. Bina Rosa je stara tri leta in bo vsak čas štiri, Jaroš je star 17 mesecev. »Bina Rosa je bila stara leto in pol, ko smo takrat z avtom že potovali po Bosni. Lani smo kupili kombi in ga testirali po Sloveniji. Jaroš je imel sedem mesecev in je mesec dni bival v kombiju. Letos smo kombi še izboljšali in podaljšali pot.«

