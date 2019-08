Dober odpor proti Magdeburgu

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v Nemčiji odigrali prvo pripravljalno tekmo. Magdeburg je bil v obeh polčasih boljši za en gol, končalo se je s 36:34 (18:17). Moštvo Marka Bezjaka se je prvič predstavilo svojemu občinstvu, za njim so že precej daljše priprave kot so jih imeli Celjani.

Trener Tomaž Ocvirk ni mogel računati na pomoč Domna Makuca, ki še ni nared za tekme, in Matica Grošlja, ki zaradi bolečin iz preventivnih razlogov ni odpotoval v Nemčijo. Manjkala sta tudi Tadej Kljun in Miljan Vujović, ki nastopata na SP do 19 let v Skopju. Novinec Diogo Silva je bil najboljši strelec z enajstimi goli, Josip Šarac jih je dodal šest, Jan Grebenc pa pet. Celjske rokometaše na nemški turneji čaka turnir v Ilsenburgu, kjer bodo nastopali še Magdeburg, Lemgo, Kadetten Schaffhausen, Elverum in Malmö. »Glede na dejstvo, da smo se v tej postavi zbrali šele na dan odhoda, sem z igro še kar zadovoljen. Je pa dejstvo, da nas čaka še veliko dela, saj smo glede na prejšnjo sezono nekoliko spremenili tudi način igre, igralci se na to šele privajajo. Do 45. minute smo igrali zelo dobro in večkrat vodili, a ker nam rezultat na teh tekmah ni v prvem planu, smo porazdelili minutažo in tako videli, kako delujejo vsi igralci in kako jim kasneje v sezoni razdeliti vloge,« je povedal trener Tomaž Ocvirk.

DŠ

Foto: RK CELJE