Dobovec bo gostil evropskega prvaka v futsalu

Za Dobovec Pivovarno Kozel, slovenskega prvaka v futsalu, je dan minil v znamenju spremljanja žreba skupin lige prvakov.

Na sedežu Evropske nogometne zveze v Nyonu je bilo določeno, da bodo tekmeci Dobovca v skupini glavnega dela evropski prvak, portugalski Sporting, srbski Ekonomac iz Kragujevca in Mostar iz Bosne in Hercegovine. Z razpletom je bil zelo zadovoljen kapetan državnih prvakov, Rok Mordej: “Dobili smo izjemno atraktivnega nasprotnika, evropskega prvaka, ki bo magnet za gledalce. V “balkanski” skupini imamo realne možnosti za preboj v nadaljnje tekmovanje.” Dobovec bo turnir gostil v Podčetrtku med 8. in 13. oktobrom. V elitni del lige prvakov, med najboljšo šestnajsterico se bodo uvrstila tri moštva.

DŠ

Foto: SHERPA