Dobovec gladko dobil tudi derbi z Litijo

Po četrtem krogu prve slovenske futsal lige sta na vrhu lestvice sama ostala Dobovec in Maribor, ki imata popolna izkupička.

Prvi poraz v sezoni je doživela Litija. Gostovala je v Rogaški Slatini. Dobovec, ki ima zbrano slovensko reprezentanco v malem, je bil boljši s 6:1. Toda v sedmi minuti so povedli Litijani, Dobovčani so izenačili le minuto kasneje, potem pa so zavladali na parketu. Dva gola je dal Klemen Duščak, po enega pa Rok Mordej, Alen Fetić, Kristjan Čujec in Robert Grbić.

DŠ

Foto: FUTSAL.SI