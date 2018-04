Dobovec tudi drugič boljši od Sevnice

Včeraj se je nadaljevala polfinalna serija državnega prvenstva v futsalu. Dobovec je tudi drugo tekmo proti Sevnici igral v Rogaški Slatini. Na prvi je bil boljši s 6:1, sinoči pa le s 3:2.

Sevničani so znova potrdili, da so zelo neugodni tekmeci Dobovčanom. Tokrat so dvakrat vodili, končni izid pa je v zadnji minuti postavil kapetan gostiteljev Rok Mordej za vodstvo v seriji z 2:0. Na 1:1 je za Dobovec izenačil Robert Grbić, na 2:2 pa Žiga Čeh. Tretji medsebojni obračun bo v petek v Sevnici. V drugem polfinalnem paru vodi Litija proti Mariboru z 2:0 v zmagah. Danes bo v Celju druga tekma finala državnega prvenstva v futsalu za ženske. Ob 17.00 se bosta v Športni dvorani Lava spopadli ekipi Celja in Slovenskih Goric. Celjanke so prvo tekmo v Voličini izgubile s 3:1 in upajo, da lahko z današnjo zmago končno odločitev preložijo na tretji obračun.

DŠ

Foto: GrupA