Dobovec znova v elitnem delu lige prvakov

Slovenski prvak v futsalu Dobovec Pivovarna Kozel je bil že po prvi zmagi na turnirju lige prvakov v Podčetrtku z eno nogo v elitnem delu, vse skupaj je potrdil sinoči.

Varovanci trenerja Kujtima Morine so s 7:2 premagali Mostar in se bodo jutri za prvo mesto v skupini spopadli z evropskim prvakom Sportingom. Proti Hercegovcem se je s tremi zadetki izkazal hrvaški reprezentant, letošnja okrepitev Dobovca Vedran Matošević, dva gola je prispeval Rok Mordej, po enkrat sta zadela Kristjan Čujec in Alen Fetić.

DŠ

Foto: GrupA