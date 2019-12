Dobra vila s širokim nasmehom

Jerneja Mastnak. Justi. Božičkova pomočnica. Prostovoljka z velikim srcem, s toplim objemom in z nalezljivim smehom. Je Celjanka, ki jo, ko jo spoznaš, preprosto moraš imeti rad. Zase pravi, da je potrpežljiva, ima močno voljo in zna vztrajati. Je polna upanja in optimizma ter predvsem vedno pripravljena pomagati. Vsakomur, ki pomoč potrebuje. Ne glede na dan in uro.

»Da, to sem jaz,« reče z nekoliko sramežljivim glasom, ki se hitro razleže v topel in nalezljiv smeh. Človek se ob njej vselej počuti prijetno. Enako se tudi ona dobro počuti obkrožena z dobrimi ljudmi.

Že kot deklica se je v krogu družine učila deliti. Danes sta prostovoljstvo in pomoč sočloveku, še posebej otrokom, nekaj, kar jo gradi in bogati. »Do desetega leta sem bila edinka in ko sem dobila bratca, je bil to najprej seveda šok, ker nisem bila več prva. A sta znala starša to vedno zelo dobro urediti, da se ni nihče nikoli počutil za nič prikrajšanega,« se spominja. Da je treba tako stvari kot tudi ljubezen deliti, so jo v prvi vrsti naučili prav starši. »Ati je že vrsto let rejnik in tako sem od malega živela s tem. V rejništvu je bilo pri nas precej otrok in naučila sem se, da moram, kar je viška, razdati. To je poslanstvo, ki je bilo dano mojemu atiju in očitno tudi meni. To si štejem v čast,« pove Jerneja, ki je s svojim delom osrečila že nešteto otrok in prav toliko staršev.

»Prej ko se naučimo, da popolnih ljudi in popolnih trenutkov ni, da smo popolnost pravzaprav mi sami, lažje živimo.«

