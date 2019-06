Dobre 4 milijone evrov za nove kolesarske povezave

V Mestni občini Velenje nastajajo novi kilometri kolesarskih povezav v sklopu mestnega kolesarskega omrežja. Ljubitelji kolesarjenja se lahko po novih odsekih stez že zapeljejo v vzhodnem delu mesta.

Stoji že brnijo na vzhodnem delu mestnega kolesarskega omrežja, in sicer v naselju Gorica in na Cesti na Selo. Doslej so dele kolesarskih povezav dobili že na Aškerčevi, Stanetovi in Kidričevi cesti, pa iz Efenkove proti Šaleku ter med bazenom in Cesto na Gorico. Urejeni sta tudi dvosmerna kolesarska steza in površina za pešce ob reki Paki. Vodja projekta Mirjam Britovšek je povedala, da izvajalec del pri gradnji hiti, kot le lahko. Deloma pa je omejen, saj sočasno obnavljajo drugo infrastrukturo. Cilj je, da asfaltirane površine ne bi več prekopavali.

Naložba v dograditev celotnega Mestnega kolesarskega omrežja, je ocenjena na nekaj manj kot 4,3 milijone evrov. Na Mestni občini Velenje predvidevajo, da bodo za naložbo pridobili pol tretji milijon evrov državnega in evropskega sofinanciranja. V Velenju bodo po končani gradnji omrežja dobili okoli 19 kilometrov novih kolesarskih povezav, skupna dolžina kolesarskih prog se bo povečala na 32 kilometrov.

TS

Foto: SHERPA