Dobre vile s Polzele

»Skrivnost sreče je v tem, da zmoreš najti radost v veselju drugega,« je zapisal francoski pisatelj Georges Bernanos in ta rek je tri gimnazijke spodbudil, da so začele odkrivati koščke sreče. Drugo leto zapored so pripravile dobrodelni projekt Dobra vila.



Liza Hočevar, Maša Petrovič in Julia Podkrižnik so prijateljice in dijakinje 4. letnika I. gimnazije v Celju, ki srečo najdejo v tem, da osrečujejo druge. Lani so idejo o projektu Dobra vila predstavile krajevni organizaciji rdečega križa Polzela in kot prostovoljke stopile pod njihovo okrilje. Skupaj so tudi letos osrečili številne družini in posameznike iz Spodnje Savinjske doline.

Projekt so zasnovale tako, da posamezniki, ki se odločijo pri projektu sodelovati, pripravijo paket presenečenja za otroke po vnaprej določenih navodilih. »Letos se je povabilu za obdarovanje otrok odzvalo 59 vil in vilincev. Velikodušno so projekt podprli predvsem naši sošolci,« je povedala Liza Hočevar. Tako so lahko obdarili vse otroke, katerih starši so se v tem letu kakorkoli obrnili na pomoč polzelskega Rdečega križe in vse tiste, ki so jih predlagale prostovoljke s terena. Tik pred božičem so se vsi zbrali v Hiši zdravja na Polzeli, kjer so se družili, peli, klepetali, ustvarjali in se seveda tudi obdarili.

Prvič so dekleta letos razveselila tudi varovance Varstveno-delovnega centra Muc. Skupaj z vodstvom in donatorji jim je uspelo obdariti 22 posameznikov. »Darila smo jim razdelili v spremljavi harmonike ter jim zaželeli lepe praznike. Njihov hvaležnost zagotovo polepša naše praznike,« je prepričana Hočevarjeva.

LKK, foto: Bina Vista