Dobrodelna Stržkova smrečica

Lokali, v katerih bi se gostje družili ob kozarčku ali kavi, ob tem pa bili tudi dobrodelni, ni ravno veliko. Bar Stržek v Podjavorškovi ulici v Celju, ki ga upravlja istoimenski motoristični klub, je zato nekaj posebnega. Gostje že peto leto na poseben način polepšajo novoletno smrečico v lokalu. Poleg okraskov so na njej namreč lističi z imeni darovalcev, ki prispevajo za dober namen.

Letos je približno 50 darovalcev zbralo 500 evrov za nakup inkubatorja za nedonošenčke v ljubljanski porodnišnici. Denar so pred dnevi izročili eni od pobudnic akcije, Katarini Venturini, ki je obiskala lokal, kjer so ob tej priložnosti pripravili pravo malo slovesnost. Predsednik kluba Martin Prodnik je poskrbel tako za glasbeni kot kulinarični del dogodka. Za vse to ima po njegovih besedah največ zaslug vodja lokala Valerija Kovačič. Ta pravi, da brez gostov ne bi mogla izpeljati svojih zamisli. »To je lepa zgodba, ki se je začela pred petimi leti. Takrat smo decembra okrasili smreko in prižgali lučke. Eden od gostov je rekel, da je naša smreka dolgočasna. Začudena sem bila, kaj naj bi bilo narobe z njo, saj se je meni zdelo, da ji nič ne manjka. Rekel je, da ni denarja na njej, vzel je pet evrov in bankovec obesil na smreko. Kmalu so ga posnemali še drugi. Sama tega običaja nisem poznala in tudi nisem vedela, kaj bi z denarjem počeli. Dogovorili smo se, da bomo januarja pripravili zabavo in se malo družili. Naslednje leto smo rekli, zakaj bi delali zabavo, saj se pri nas vedno kaj dogaja, in smo se določili, da bomo denar raje namenili v dobrodelne namene.«

Valerija Kovačič in Martin Prodnik