Dobrodelni december v vrtcih, šolah in podjetjih

Čeprav je decembra dobrodelnih akcij in prireditev iz leta v leto več, je vsako leto tudi več tistih, ki to pomoč in podporo potrebujejo. Zato smo lahko hvaležni in veseli, da imamo v regiji nekaj izjemnih posameznikov, ki jim je mar, kako se počutijo drugi, in jim ni odveč žrtvovati časa zanje. Mednje sodi študent Kristjan Veber, ki ga odlikuje izjemen čut za sočloveka. Svojo dobrodelno pot je začel že kot dijak Gimnazije Celje – Center in ta mu še danes stoji ob strani pri izvedbi številnih akcij.



Študent Pedagoške fakultete v Mariboru je v sodelovanju s svojo nekdanjo gimnazijo in Celjskim mladinskim centrom ponovno zastavil in uspešno izpeljal dobrodelni projekt Enostavno človek, pri katerem so sodelovali številni posamezniki, trgovci, podjetniki, šole in vrtci.

»Odziv je bil res neverjeten in uspelo nam je zbrati zelo veliko stvari ter tako osrečiti veliko posameznikov in družin,« je dejal pobudnik akcije Kristjan Veber. Priznal je, da je res vesel in srečen, ker je veliko ljudi pripravljenih pomagati, a ga težke zgodbe, predvsem otrok, ki jih sliši na terenu, tudi zlomijo. A iskren objem in sreča v očeh človeku povrneta moči. Vero v ljudi vsem prostovoljcem vlivajo tudi strokovni delavci, ki se trudijo, da bi globoke rane, ki jih zareže življenje, čim manj bolele.

Za male in velike

Letos so prostovoljci v okviru projekta Enostavno človek zbirali hrano, higienske potrebščine in igrače za Malo hišo na Pilštanju, Materinski dom in zavetišče za brezdomce v Celju ter Hišo zavetja Palčica Grosuplje. Pozabili niso niti na živali. Z dobrodelnimi akcijami želijo krepiti predvsem medsebojno solidarnost in širiti človeško toplino, saj smo, kot rad poudari Veber, skupaj močnejši. In prav moč, ki izvira iz povezanosti, se je pokazala tudi tokrat.

Ker pa se mladi prostovoljci zavedajo, da ni vse v materialnih stvareh in da globoke rane pogosto reže tudi osamljenost, so letošnjo akcijo nadgradili s številnimi drobnimi dogodki. »S tem bomo nadaljevali tudi v januarju,« pravi Veber, ki si želi, da bi dobrodelnost »raztegnili« na vse leto.

