Dobrodelni golaž, ki praznično pogreje

V okviru dogajanja v Pravljičnem Celju je bil dopoldan na Savinovi ulici dogodek Predbožični dobrodelni golaž, ki je bil namenjen druženju ob odlični kulinariki. Pripravila sta ga Gostilna Stari pisker in Mestna tržnica Celje

Dogodek imel tudi dobrodelno noto, saj je Gostilna Stari pisker ljudem v stiski, v sodelovanju z javnim zavodom Socio in Škofijsko Karitas, podarila 50 darilnih bonov za porcijo golaža, da so bili pred prazniki deležni okusnega in toplega obroka.

Aljaž Žilnik, lastnik Gostilne Stari Pisker podrobneje o namenu prireditve:

Za kuhanje okusnega golaža je poskrbel kuhar Kristijan Poverk, ki prihaja iz Zasavja in je z delom pričel že ob drugih uri zjutraj. Razkril nam je podrobnosti o pripravi priljubljene jedi, ki je zaželena v vseh letnih časih, v teh zimskih dneh pa še prav posebej.

Dogodek, ki bo zagotovo postal tradicionalen, je velikega pomena tudi za Mestno tržnico Celje, ki deluje v okviru podjetja Simbio, saj prispeva k živahnejšemu utripu na celjski tržnici.

Boštjan Jelenko, vodja Mestne tržnice Celje:

Organizatorja sta z golažem počastila tudi vse branjevke in branjevce, ki so danes prodajali na tržnici v sodelovanju z Zavodom Celeia Celje pa tudi vse prodajalce v hiškah na božično-novoletnem sejmu v središču Celja.

ROBERT GORJANC

Foto: SHERPA