Dobrodelni spektakel o Levjem kralju

Že 14. leto zapored je OŠ Polzela s podružnico in vrtcem pripravila dobrodelni koncert, ki je bil pravi gledališko-plesno-glasbeni spektakel uprizoritve Levjega kralja.

Dogodek, ki je spet do zadnjega kotička napolnil športno dvorano na Polzeli, je spremljal še dobrodelni bazar s prodajo otroških izdelkov. Prireditev so s svojim sodelovanjem bogato dopolnili pevci Mešanega pevskega zbora Oljka KD Polzela z zborovodjem Markom Slokarjem ter inštrumentalni sestav Glasbenega društva Cecilija pod vodstvom Gašperja Smisla. Z zbranimi prostovoljnimi prispevki in sredstvi donacij so za 6.362 evrov oplemenitili šolski sklad Otroci otrokom, ki je namenjen otrokom iz socialno ogroženih družin predvsem za plačilo prehrane, šolskih potrebščin in udeležbo v dodatnih programih, na ekskurzijah, šoli v naravi. Bogat prispevek k zbranim sredstvom je bila tudi donacija Rotary kluba Žalec, ki so jo podelili na koncertu na Vranskem.

Navdušena publika je trud več kot 300 nastopajočih nagradila z bučnim aplavzom. Kot je v zahvali nastopajočim, mentorjem, vsem sodelavcem in donatorjem zaključila ravnateljica šole mag. Bernardka Sopčič, so jih mladi Simba in njegovi prijatelji naučili, da so v življenju pomembni pogum, vztrajnost, skromnost, prijateljstvo, hvaležnost in srčnost. Prav vse od naštetega so s svojo odličnostjo vsak trenutek uprizoritve pokazali tudi vsi nastopajoči s svojimi učitelji in vzgojiteljicami.

