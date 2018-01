Dobrodelnost celjskih dijakov ne pozna meja

Dijaki Gimnazije Celje – Center v zadnjih letih vedno večjo pozornost namenjajo tudi dobrodelnosti. Letošnjo zimo na pobudo dijaka Kristijana Vebra še posebno odmeva zbiranje potrošenega materiala za otroke v Hiši zavetja Palčica v Grosupljem.

Do zdaj mu je s pomočjo dijakov, profesorjev, ravnatelja, sponzorjev in ostalih dobrotnikov zbrati pisano paleto različnega potrošenega materiala in prigrizkov, ki jih bodo malčkom odpeljali v začetku prihdega tedna. Dobrodelna akcija naj bi po prvih načrtih trajala od 6. novembra do 15. decembra, a so jo zaradi velikega odziva podaljšali do sredine januarja. Pobudnika akcije, dijaka predšolske vzgoje Kristijana Vebra veseli velikodušni odziv širokega kroga ljudi. Malčkom, starim do šest let, ki zaradi neprimernega družinskega okolja začasno bivajo v Hiši zavetja Palčica, je želelo pomagati vedno več ljudi ne samo iz Celja, temveč iz vse Slovenije. Največ so darovali plenic, vlažilnih robčkov in otroške hrane.

VEČ V PRIHODNJI ŠTEVILKI NOVEGA TEDNIKA

ŠO