Dodatna reorganizacija bolnišnice zaradi pričakovanega sprejema okuženih bolnikov

V Splošni bolnišnici Celje so reorganizirali delovanje bolnišnice, da so ločili pomoč nujnim bolnikom od tistih, pri katerih sumijo okužbo s COVID-19. Na hospitalnem delu so hospitalizirane paciente posameznih oddelkov združili in tako pridobili ločene namestitvene zmogljivosti, ki jih urejajo za sprejem bolnikov z okužbo.

»Prvo enoto s posteljami za sprejem pacientov s sumom na okužbo ali z okužbo s COVID-19 imamo vzpostavljeno na oddelku za infekcijske bolezni in vročinska stanja. Na oddelku za intenzivno interno medicino pa imamo pripravljene tudi namestitvene zmogljivosti za intenzivno terapijo,« so sporočili iz celjske bolnišnice.

Na področju nujne medicinske pomoči bodo od jutri (petka) naprej vzpostavili posebno triažo pod nadstreškom Urgentnega centra Celje.

»Na tej triaži bomo, na osnovi vprašalnika in osnovnih meritev, bolnike ločili v dve skupini. Potencialno okuženi z novim koronavirusom, bodo skozi vhod št. 20 (vhod v Urgentni center Celje) vstopili v del, kjer bo opravljena njihova zdravstvena obravnava. Druga skupina bolnikov, ki ne bodo kazali nobenih znakov okužbe, pa bo ob prejemu posebnega obrazca napotena na vhod št. 6 (vhod v nekdanjo urgenco), kjer bo vstopno mesto za zagotovitev nujne medicinske pomoči v tako imenovani Urgentni center NOVI,« še pojasnjujejo v bolnišnici.

Na triažnem mestu pod nadstreškom Urgentnega centra Celje bo tako triaža odraslih bolnikov kot otrok.

»Za obravnavo otrok, ki sledi triaži, je pri otrocih, ki ne kažejo znakov okužbe predvidena obravnava v ambulanti Otroškega oddelka (vhod št.14). Obravnava otrok, ki so potencialno okuženi, pa bo potekala v UCC COVID. Za takšne ukrepe smo se odločili zato, ker moramo, glede na podatke iz tujine, vsi storiti vse, da preprečimo prenos okužbe na bolnike, ki se v bolnišnici zdravijo zaradi drugih zdravstvenih težav in niso okuženi z novim koronavirusom,« dodajajo v vodstvu Splošne bolnišnice Celje.

SIMONA ŠOLINIČ

Foto: Andraž Purg – GrupA