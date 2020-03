»Dodatni ukrepi takoj, ko bodo potrebni”

V zvezi z zaostrenim vladnim odlokom o omejitvi zbiranja in druženja na javnih površinah smo na Mestno občino Celje (MOC) naslovili vprašanje, ali namerava župan Bojan Šrot izkoristiti pooblastila, ki mu jih nalaga odlok za dodatne ukrepe.

Predvsem nas je zanimalo, ali namerava župan uveljaviti dodatne ukrepe na priljubljenih javnih sprehajalnih in pohodnih površinah v Celju, kot so Mestni park, Mestni gozd, Celjska koča in pohodne poti okrog Šmartinskega jezera?

»Dodatne ukrepe bomo sprejeli takoj, ko bomo presodili, da je to potrebno«, so na kratko odgovorili v MOC in dodali, da so občinski redarji v zadnjih dveh tednih na javnih površinah izrekli nekaj opozoril, ki so jih občani tudi upoštevali.

»Od ponedeljka so občinski redarji tako kot tudi policisti in vsi ostali organi, ki imajo neposredno pristojnost ukrepanja, še bolj prisotni na določenih javnih površinah, kjer je mogoče pričakovati druženje ali zbiranje ljudi oziroma kršenje vladnega odloka«, so še sporočili iz celjske občine.

RG

Foto: SHERPA