Dolge ure čakanja na novo življenje

Zavetišče Zonzani je zadnje tedne polno do zadnjega kotička. Čeprav je pomlad običajno čas, ko se tisti, ki bi radi imeli psa, pogosteje odločajo za posvojitev, se v Jarmovcu pri Dramljah letos to še ne pozna. Boksi v zavetišču so polni kosmatincev vseh barv, velikosti in starosti, bolj in manj glasnih, ki so se tam znašli na različne načine. Vsi si zaslužijo lepše življenje. Nekateri čakajo že dolgo, sploh če so malo starejši in se morebitni posvojitelji vanje na zaljubijo na prvi pogled. Zakaj takšna gneča? Je to posledica vedno večjega števila brezvestnih lastnikov psov?

Kot pravi vodja zavetišča Matic Lenko, se psi znajdejo pri njih na različne načine. Nekateri se izgubijo in če so čipirani, lastnike hitro najdejo. Veliko je psov brez čipa in jih lastniki niti ne iščejo, verjetno so jih zavrgli. K večjemu številu psov v zavetišču so letos prispevali zlasti številni odvzemi. Inšpekcija je že v prvih treh mesecih leta odvzela več psov kot celo lansko leto. Ko zavetišče dobi takšnega psa, mora počakati na pravnomočnost odločbe za trajen odvzem, prej ga ne sme oddati. Lastnik se namreč lahko pritoži in mu morajo psa vrniti. »Do odvzemov sicer pride zaradi slabe oskrbe psa, pri čemer imajo pogosto zasluge tudi društva in posamezniki, ki prijavijo primere zanemarjanja. Veliko psov se znajde pri nas, ker lastniki umrejo in žival nima nikogar, da bi zanjo skrbel,« našteva Lenko.

Oddajanje s pomočjo Zavoda Muri

Nekateri se raje kot na zavetišče obrnejo na društva, ko je treba rešiti kakšnega psa, morda zaradi prepričanja, da v zavetišču pse po določenem času usmrtijo. »Ko gre za zdravega psa, tega že zelo dolgo nismo storili,« zatrjuje Matic Lenko. Za to ima zasluge tudi Zavod Muri, neprofitna zasebna organizacija za pomoč živalim, ki tudi s pomočjo objav na družabnih omrežjih širi glas o psih, ki iščejo domove. Posebej se trudi predstavljati pse, ki so že dlje v Zonzaniju in zanje ni posebnega zanimanja. Morebitni posvojitelji se zato pogosto najprej obrnejo na zavod oziroma ustanoviteljico Katjušo Rajovec, ki jim lahko svetuje, da je posvojitev uspešna in v zadovoljstvo vseh. Prostovoljke zavoda pse namreč dobro poznajo, saj jih vsak teden vodijo na sprehode. Rajovčeva je z dobro organizacijo in resnostjo dokazala, da je sodelovanje prostovoljcev in zavetišča mogoče. Sprehajalke so vešče ravnanja s psi, nekaterim je zavetišče plačalo tudi tečaj za oskrbnika. Zavod bi potreboval le še več takšnih sodelavcev, da bi lahko bilo sprehajanje pogostejše.

TATJANA CVIRN

Z Zavodom Muri sodeluje tudi vadbena klinika Cool dog, ki pomaga prostovoljkam pri izobraževanju za delo s psi in ponuja možnost cenejšega tečaja posvojiteljem psov iz Zonzanija.

Če izgubite psa, najprej preiščite območje, kjer je bil nazadnje, nato obvestite zavetišče in veterinarja. Če se pes znajde v zavetišču in ima čip, zavetišče obvesti lastnika in ta mora v osmih dneh priti po svojega psa ter plačati nastale stroške. Če v tem času ne pride ponj, izgubi pravico do psa.

Če najdete izgubljenega psa, lahko med tednom od 8. do 16. ure pokličete zavetišče na telefonsko številko 749-06-00. Izven tega časa lahko pokličete številko 112, kjer bodo sprožili nadaljnje postopke. Če je mogoče, psa zadržite, če ta ogroža ljudi, je treba poklicati policijo.

Igriv štiriletni Šu je eden tistih, ki ga posvojitelji še niso opazili. Pa tako lep in prijazen je!

Poglejte me, kako sem lep, pravi Dino, prijazen in igriv velikan, ki bo svojim posvojiteljem polepšal vsak dan posebej.



Ena od prosotovoljk Zavoda Muri s Fredijem. Ni lepšega kot sprehod v okolici zavetišča – dokler kuža ne najde pravega doma.