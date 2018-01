Dolgoletni direktor zapustil Kozjanski park

Teo Hrvoje Oršanič z 22. januarjem ni več direktor javnega zavoda Kozjanski park. Uspešno je namreč kandidiral za direktorja republiškega zavoda za varstvo narave. Kozjanski park kot vršilka dolžnosti trenutno vodi Valerija Slemenšek.

Diploma iz gozdarstva, magisterij s področja varstva naravne dediščine, 33 let delovne dobe, od tega deset let v gospodarstvu, 23 let v javnem sektorju in 15 let na vodstvenih delovnih mestih. To so med drugim izkušnje, ki so komisijo na Ministrstvu za okolje in prostor prepričale, da je mag. Teo Hrvoje Oršanič izmed treh kandidatov najbolj primeren za vodenje državnega zavoda za varstvo narave. Mandat traja štiri leta z možnostjo podaljšanja. To je seveda karierna priložnost, ki se je ne zavrne. A kot pravi v. d. direktorja Valerija Slemenšek, so v Kozjanskem parku brez vodstva ostali precej nepričakovano.

Slemenškova, ki je sicer magistrica ekonomskih znanosti in poslovnih ved, je v parku zaposlena že 22 let in sicer kot vodja službe za splošne zadeve. Na mestu vršilke dolžnosti je lahko leto dni, a kot so ji zagotovili na ministrstvu, bodo razpis za novega direktorja izvedli nemudoma. Slemenškova je potrdila, da se bo nanj prijavila. Kot največji izziv za park, ki trenutno zaposluje 17 ljudi, pa izpostavlja.

Glavna naloga Kozjanskega parka je ohranjanje naravne dediščine na tem območju. Letno javni zavod razpolaga z okrog 600 tisoč evri proračunskih sredstev.