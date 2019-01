Dom Nine Pokorn Grmovje bogatejši za oddelek za dementne bolnike

Demenca postaja vedno večja težave sodobne družbe. V Sloveniji z njenimi posledicami trpi že približno 32 tisoč ljudi. Napovedi za prihodnja desetletja pa naj bi bile vedno slabše. Da bi bilo življenje s to boleznijo znosnejše tako za obolele kot njihove svojce, so prejšnji petek v Domu Nine Pokorn Grmovje odprli nov oddelek za dementne bolnike.

V povsem novem prizidku je na voljo dvanajst postelj v dvoposteljnih sobah, ki imajo vsaka svoj izhod v osrednji dnevni prostor in zunanji dementni park. »Takoj, ko oskrbovanec stopi iz sobe, se znajde v socialnem prostoru, kar pomeni, da se ne izgublja po dolgih hodnikih in drugih prostorih v zgradbi. Na drugi strani imajo sobe neposredno izhod na teraso in dementni park,« je pojasnil direktor doma Tomaž Lenart. Prizidek k obstoječi zgradi v Grmovju so začeli graditi lani julija in ga zaključili konec decembra. Celotna naložba skupaj z vso notranjo opremo je bila vredna nekaj manj kot pol milijona evrov, denar zanjo pa je v celoti zagotovil dom. »Varčevali smo deset let. Občina Žalec pa nas je v celoti oprostila plačila komunalnega prispevka,« še dodaja direktor.

ŠO, foto: SHERPA