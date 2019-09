Dom starejših Šentjur praznuje 20 let

Da jih pesti pomanjkanje prostorskih zmogljivosti, ki bi stanovalcem nudile večjo kakovost bivanja, opozarjajo v Domu starejših Šentjur, kjer danes obeležuje 20 let delovanja. Čeprav imajo že nekaj let pripravljen projekt za prizidek, zaradi pomanjkanja denarja gradnje še ni na vidiku.

Vse naložbe, za katere so v tej ustanovi poskrbeli od odprtja, so v domu plačali sami. V zadnjem času so uredili drugo kopalnico dobrega počutja, medtem ko so prvo uredili kot prvi dom v Sloveniji. Posodobili so požarne sisteme, zagotovili so dodatne servisne prostore za terapijo z zdravili ter uredili dostopno pot. Že lani so celovito obnovili kuhinjo.

Čeprav je dom med mlajšimi v državi in sodi v čisto zadnjo generacijo državnih javnih domov, so največja težava prav sobe. “V domu ni več prostora, da bi iz večposteljnih sob naredili eno ali dvoposteljne sobe. Zato nujno potrebujemo prizidek. Z njim ne bi povečali nastanitvene zmogljivosti, ampak bi izboljšali kakovost bivanja stanovalcev,” pravi direktorica doma mag. Vesna Vodišek Razboršek.

Dom starejših Šentjur je idejni projekt za prizidek z enosobnimi posteljami in pripadajočimi kopalnicami naročil pred štirimi leti ter ga predstavil svetu zavoda in ustanovitelju, torej državi. Po besedah direktorice doma se je zataknilo pri denarju, saj država ne zagotovi sredstev za novogradnjo.

TS