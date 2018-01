Dom z dušo in hiša s toplino

Po rodu Primorka je na Štajersko prišla ob potresu na Kozjanskem leta 1974. Takrat je spoznala bodočega moža in z našimi kraji ostala usodno povezana vse življenje. Štiri desetletja je bila zaposlena v šmarskem domu, zadnje tri mandate kot direktorica. Njeno izjemno delo so opazili tudi na državni ravni. Za izstopajoče kakovostno in strokovno delo v socialnem varstvu ji je pristojno ministrstvo konec lanskega leta podelilo posebno nagrado.

Rojena je bila v Divači in vonj po morju ji vsakič znova prebudi skomine. Zaradi koščka zemlje, ki ga ima na Primorskem, ostaja še bolj povezana z rodno vasjo. »Starša sta bila preprosta, a zelo zavedna in trdna človeka. Gotovo tudi zato, ker je družina pod peto italijanskega fašizma zelo trpela. Z bratom naju niti italijanščine nista želela učiti,« se spominja Korenova. Ko je izbirala med gimnazijo in srednjo zdravstveno šolo, se je odločila za slednjo. »V takratnih razmerah je bilo zelo pomembno, da sva bila otroka čim prej pri svojem kruhu.« Šolanje je morala za leto dni prekiniti zaradi službe v idrijski psihiatrični bolnišnici, saj jo je k temu zavezovala štipendija. V študentskih letih se je kot ena redkih odzvala vabilu, da gre pomagat na popotresno Kozjansko. To je bila ena od oblik obvezne prakse, kasneje se je akcij udeleževala pod okriljem Rdečega križa. Na Planini pri Sevnici je spoznala bodočega moža. Mož Miran je bil doma iz Šoštanja. Da bo Kozjansko zanj tako usodno, si verjetno ni predstavljal niti on.

