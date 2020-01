Domačija, kjer imajo vsak dan dvojčke ali trojčke

Ko se človek po vijugasti cesti v meglenem jutru pripelje na Visoče, ga kot kažipot pozdravita moderna v les odeta hleva. Oster zimski dan, ko veter brije okoli ušes, postane precej milejši, ko pogled seže na vrh pročelja višjega poslopja. Tam sta kot dobrodošlica izrezljani dve srci, prav takšni, kot sta ju pred desetletji za okras prvotnega hleva izbrala prvotna gospodarja. Spokojen zvok narave dobi povsem drugačno barvo, ko mlada prevzemnika kmetije odpahneta lesena vrata. Zasliši se glasno blejanje črede ovc. Nekatere v miru prežvekujejo, druge poležavajo na sveži slami. Okrog se podijo jagenjčki. Zadovoljne živali in sobivanje z naravo so glavni cilj Aleša in Martine Hvalc. V reji drobnice vidita poslovno priložnost. Hkrati ni mogoče prezreti, da delo na ekološki kmetiji izpolnjuje njuno dušo.

Ko je Aleš Hvalc pred leti v Ljubljano odšel študirat strojništvo, ni našel le poklica, ki ga z veseljem opravlja še danes. Pri najemodajalcih, kjer je najel sobo, je spoznal tudi svojo sedanjo ženo. To, da prihajata iz različnih okolij, on s podeželja, ona iz mesta, zanju ni bilo nobena težava. »Doma smo vedno imeli vrt, kjer sem lahko nabrala solato ali paradižnik, a vendar sem bila povsem mestno dekle. Aleš me je že zelo kmalu vključil v delo na domačiji in preveril, iz kakšnega testa sem. Od nekdaj sem imela rada živali, življenje na kmetiji se mi je vedno zdelo nekaj pravljičnega,« pravi Martina, ki danes svojo pravljico tudi živi. Diplomirana slovenistka in rusistka je bila v poklicu, za katerega se je izobrazila, dejavna le pri enem projektu, pri prevajanju knjižnega dela. Nato jo je omrežilo kmečko življenje. Od leta 2014 je na kmetiji tudi zaposlena. Planino je sprejela za svoj dom. »Vesela sem, da sem zdaj tu doma,« se nasmeji.

Za pridih francoske kuhinje

Hvalčevi imajo na delu kmetije težke obdelovalne pogoje. Že ko so gojili govedo, so razmišljali o ovčjereji. Vmes je v njihovo družino kruto posegla usoda, saj se je leta 2006 pri padcu smrtno ponesrečil Alešev oče. Ko so se soočili z novimi razmerami, je dokončno dozorela odločitev, da se bodo na kmetiji preusmerili. Danes redijo francosko mesno pasmo ovc, imenovano Ile de France. Čreda obsega 250 plemenskih ovc, trenutno je v hlevih še več kot 150 jagenjčkov. Ko je kmetijo pred desetletjem prevzel mlad zakonski par, je obsegala pet hektarjev površin. Danes zakonca Aleš in Martina skrbita za desetkrat toliko travnikov in njiv. Polovico zemlje imata v lasti, drugo polovico v najemu.

Planina je precej daleč od večjih mestnih središč. Posledično ni veliko ljudi, ki bi se iz mesta v Visoče pripeljali po enega jagenjčka. Tudi odkupne cene v klavnicah so izredno nizke. Zato sta se Hvalčeva odločila, da bosta ponudila konfekcionirano oziroma razsekano meso. Mladi gospodar v tem vidi pot, kako bi jagnjetina bolj pogosto prišla na krožnik slovenskih družin. »Gospodinje v trgovinah trenutno težko kupijo kračo, zarebrnico, zrezek ali kotlet jagenjčka. Takšen kos mesa, ki ga doma začiniš in pripraviš, je na primer značilen za francosko kuhinjo. V mestih nasploh velja, da ljudje hrano kupujejo sproti. Tega, da bi meso kupovali na zalogo in ga shranjevali v skrinjo, niso najbolj vajeni.«

