Domišljija Konrada Topolovca

Po pregledni razstavi v galeriji sodobne umetnosti v Celju pred tremi leti se akademski celjski slikar Konrad Topolovec v Kvartirni hiši predstavlja z najnovejšim opusom. Ta opus predstavlja večinski del razstave, drugi del razstave je nekakšna vez med novejšimi deli in deli, ki jih ustvaril od 2012 do lanskega leta.

V preteklem letu je namreč Konrad Topolovec doživel nesrečo, pogorela so vsa njegova dela. Kar je na razstavi starejših del, so tako iz zasebne zbirke. Konrad Topolovec je potreboval nekaj časa, da si je s pomočjo Mestne občine Celje uredil nov prostor in začel ustvarjati nova dela. Prav ta dela, ki jih je umetnik naslovil Prostorske imaginacije, so glavni in osnovni del razstave, ki jo odpirajo danes.

Konrad Topolovec je vedno rad slikal na velika platna, tokrat se predstavlja tudi z manjšimi formati. »Konrad je posegel od miniaturne slike do velikih slik, širine 3 metre. Zadnji dve sliki, ki sta nastali, ki sta tudi razstavljeni in zasegata večinski prostor galerije. Konrad se ne opredeljuje na format, temveč na svoj mentalni impulz in na ekonomske možnosti, ki jih je imel v zadnje letu.«

Razstava bo v Kvartirni hiši na ogled do konca novembra.

BGO