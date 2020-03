Donacije za ranljive skupine

V zreški občini je za oskrbo ranljivih skupin prebivalstva, trenutno na voljo 19 prostovoljcev. Od tega jih ima trinajst status pripadnika Civilne zaščite. Občinski štab Civilne zaščite pripravlja za ranljive skupine tudi načrt njihove oskrbe.

Štab je prejel v preteklih dneh prvi del donacije petsto steklenic stoodstotnega matičnega soka črnoplodne aronije. Sok aronije dokazano krepi imunski sistem, zato je namenjen ranljivi skupini zreškega prebivalstva. Gre za donacijo domačega podjetja Vino Andrejc Vojko Korošec. Krepitvi telesne odpornosti sta namenjeni še dve donaciji. Tako je daroval Peter Skaza petdeset kozarcev kostanjevega medu ter Berti Kapun tinkturo ameriškega slamnika.

Občinski štab Civilne zaščite trenutno pripravlja med drugim tudi Odredbo o izvajanju nadzora trgovin ter poziv javnosti, da naj občani navodila upoštevajo ter se obnašajo samozaščitno. Tako naj ne hodijo na sprehode v skupinah oziroma družijo na sprehajalnih poteh. Že v soboto je štab pozval vzgojno izobraževalne zavode, da naj spremljajo dogajanje na svojih igriščih ter določijo dežurnega, ki bo nadzoroval prepoved njihove uporabe. Gasilci so v soboto opravili dezinfekcijo klopi v Zrečah, na Stranicah in Dobrovljah pa jim je to preprečil dež.

BJ

Foto: arhiv občine