Doprinos posameznika k miru v svetu

Mir je tematika, za kateri se zdi, da nam v Sloveniji ne dela težav. Živimo v urejeni državi, ki se uvršča med deset najbolj mirnih držav na svetu, in sicer poleg Kanade in Finske. Mir Slovenci pogosto jemljemo kot nekaj, kar nam je podarjeno. Ker šele ob izgubi nečesa znamo ceniti nekaj, kar smo imeli, se je ekipa Teozofske knjižnice in bralnice Alme M. Karlin Celje odločila, da organizira srečanje z naslovom Doprinos posameznika k miru na svetu.

Primeren prostor za srečanje je prijazno ponudila Gimnazija Celje – Center, saj je mir tematika, s katero želijo biti tudi na šoli povezani in k temu aktivno prispevati.

Tako se je v ponedeljek, 20. marca, kar 80 dijakov in dijakinj iz sedmih celjskih srednjih šol zbralo v veliki učilnici Gimnazije Celje – Center, kjer sta sodelavki Združenih narodov in mirovni aktivistki dr. Alicia Cabezudo, sodelavka Unesca, profesorica Univerze v Rosario, in dr. Nina Meyerhof, predsednica organizacije Children of the Earth, imeli navdihujoče predavanje, v katerem sta na podlagi resničnih zgodb in življenskih primerov dokazali, da se je za mir vedno vredno truditi in da lahko čisto vsak od nas prispeva k malo večjemu miru v svetu. Čeprav se še tako klišejsko sliši. Srečanje je povezoval in moderiral vodja Teozofske knjižnice in bralnice Alme M. Karlin Celje Domen Kočevar.

Veliko dijakov, ki jih je predavanje navdihnilo, se je zanimalo za nadaljnje sodelovanje v projektu Dajte nam mir. To je projekt, ki ga bo v letu 2017 v sodelovanju z dijaki celjskih srednjih šol izvedla ekipa Teozofska knjižnice in bralnice Alme M. Karlin Celje. Tako bomo v Celju dodali še en kamenček v mozaik k aktivnostim za boljši in lepši jutri.

TINA TRSTENJAK