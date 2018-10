Dostop za kasnejši prizidek

Gradbeno podjetje Novitta počasi končuje urejanje novega dostopa k II. OŠ Celje. To je prva faza gradnje novega prizidka, ki naj bi ga šola dobila v naslednjih letih.

II. OŠ si že dlje časa želi prizidek, ki bi rešil prostorsko stisko šole, v kateri je letos skoraj 500 otrok. Gradbeno dovoljenje za prizidek je Mestna občina Celje pridobila že pred leti, a do začetka gradnje še ni prišlo. Občina je naprej želela dokončati naložbo v novo telovadnico na I. OŠ. Vmes se je izkazalo, da je stiska še večja na OŠ Hudinja in da bo zato v skladu s sporazumom ta imela prednost pri reševanju težav.

Nova dohodna pot ima primerno klančino za invalide in bo predstavljala dostop do novega prizidka. Tega naj bi začeli graditi najkasneje v naslednjih dveh letih, pravi ravnatelj Igor Topole. »V prizidku bo manjša telovadnica, nad njo pa bo pet učilnic,« se veseli ravnatelj, ki pravi, da je občina skupaj z arhitektom prisluhnila željam in potrebam šole. »Mlajšim učencem tako ne bo treba več na telovadbo čez cesto, v stavbo pri bazenu.« V prizidku bo imel tudi v prihodnje možnost vadbe Judo klub Iva Reye Celje.

TC, foto: SHERPA