Dr. Anton Šepetavc: “Mislim, da smo se kar dobro organizirali”

Današnji zadnji dan pouka na osnovnih in srednjih šolah pred ponedeljkovim zaprtjem šol je v glavnem minil v dogovarjanju ravnateljev šol z učitelji ter učenci in dijaki o organizaciji pouka na daljavo na podlago okrožnice ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.



»Najbrž bi bilo bolj prav, da danes ne bili več prisotni na naši šoli kot na vseh drugih, saj je bilo glede tega kar nekaj zmede, kako naj danes organiziramo pouk. Na moj poziv dijakom, da tisti, ki se dobro počutijo naj pridejo v šolo, tisti, ki ne, na pa ostanejo dom, je danes prišlo na našo gimnazijo približno sto dijakov in vsi učitelji«, je povedal dr. Anton Šepetavc, ravnatelj na I. Gimnaziji v Celju.

Dodal je še, da bodo pri organizaciji pouka v celoti sledili usmeritvam ministrstva in dogovoru aktiva ravnateljev celjskih srednjih šol.

»V dneh ko bodo šole zaprte bomo delovali na daljavo, preko spleta, praviloma po urniku. Na sestanku z zaposlenimi smo se tudi dogovorili o podrobnostih, kako bomo to izvajali. Pedagoški kader bo tej v teh dneh delal od doma, tehnični in administrativni delavci pa bodo na šoli prisotni po dogovoru, da bo šola ostala živa ter da bo imela varnost in nadzor v teh dneh. Mislim, da smo se kar dobro organizirali in da bomo delovali na način kot nam je bilo naročeno, « je še dejal dr. Anton Šepetavc.

Tudi vse celjske osnovne šole bodo v času zaprtja izvajale pouk na daljavo, s pomočjo elektronske pošte, spletne učilnice in podobno. Podrobna navodila so objavljena na spletnih straneh šol. Vodstva šol in učitelji bodo preko svojih tajništev dosegljivi vsak dan od ponedeljka do petka.

Pouk v Glasbeni šoli Celje v celoti odpade. Podrobna obvestila so na spletni strani šole.

Ministrstvo o delu na daljavo

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je vrtcem, osnovnim in srednjim šolam ter drugim vzgojno-izobraževalnim ustanovam poslalo usmeritve o organizaciji dela ob začasni prekinitvi izvajanja vzgojno-izobraževalne dejavnosti. V njej med drugim navaja, da se bo izvedba izobraževanja na daljavo štela kot izveden pouk in v uresničitev ur pri posameznem predmetu.

Ministrstvo je pri tem priporočilo uporabo učbenikov, delovnih zvezkov, učnih listov in drugih učnih gradiv-digitalnih didaktičnih pripomočkov: e-učbeniki, e-gradiva, portali z video vsebinami, mobilne aplikacije, spletne učilnice in druge e-skupnosti (socialna omrežja, video konference itd.).

V času izvajanja tega ukrepa, zaposleni, ki so zdravi in se lahko prosto gibljejo (niso v karanteni) izvajajo svoje delovne obveznosti v skladu z organizacijo dela, kot jo določi ravnatelj. Ta času izvajanja ukrepa samostojno sprejema ukrepe, potrebne za zavarovanje ljudi in premoženja, ob upoštevanju navodil pristojnih.

ROBERT GORJANC

