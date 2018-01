Dragan Kovačič v. d. poslovnega direktorja bolnišnice

Vlada je danes potrdila sklep o razrešitvi mag. Marjana Ferjanca z mesta poslovnega direktorja Splošne bolnišnice Celje, svet zavoda Splošne bolnišnice Celje pa je za vršilca dolžnosti danes imenoval kardiologa Dragana Kovačiča.



Znano je, da je svet zavoda bolnišnice, v katerem je večina članov vladnih predstavnikov, Marjanu Ferjancu očital nesprejetje finančnega načrta za leto 2017 in nepravilne prevedbe plač ob prehodu na nov plačni sistem leta 2008. Ferjanc ves čas poudarja, da gre za politično razrešitev, saj želi vladajoča stranka na vodilna delovna mesta še pred parlamentarnimi volitvami nastaviti svojega človeka. Ferjanc pa je član opozicijske stranke, kar pa v času nastopa svojega mandata še ni bil. Zaradi – po njegovem mnenju nezakonite razrešitve – pravi, da bo pravico tudi poiskal in dokazal.

Novi v. d. poslovnega direktorja je postal kardiolog in predstojnik Kardiološkega oddelka Dragan Kovačič. Politika ga ne zanima, nam je že včeraj dejal, ko smo preverjali takrat še neuradne informacije. Zato bo vršilec dolžnosti samo do takrat, ko z razpisom izberejo novega poslovnega direktorja. Mnogi v bolnišnici menijo, da so Kovačiča kot človeka strok, ki je iz bolnišnice, kjer velja za priznanega zdravnika, za ta vmesni čas nastavili samo zato, da umirijo nezadovoljstvo zaposlenih, ki Ferjanca podpirajo. In da bo nato vlada na ta položaj nastavila človeka po svoji meri. A kot so nam povedali v vrstah sindikata v bolnišnici, imenovanje Kovačiča njihovega mnenja o delu kot v času stavke ob Ferjančevi razrešitvi ni spremenilo. Ta ukrep še vedno velja, kdaj ga bodo uresničili, pa se bodo zaposleni odločili naknadno.

