Dragocena pomoč prostovoljcev

Številni prostovoljci te dni pomagajo občankam in občanom, ki nujno potrebujejo pomoč pri opravkih. Mestna občina Celje pri tem sodeluje s civilno zaščito in Rdečim križem Slovenije. Trenutno je na seznamu 33 prostovoljcev, številni pa so še v pripravljenosti.

Vsi, ki nimajo možnosti dostopa do trgovine ali lekarne, lahko na tak način dobijo potrebna živila ali zdravila, ki jih v roku enega dne dostavijo prostovoljci Civilne zaščite in Rdečega križa Celje. Obe organizaciji bosta preverjali upravičenost do pomoči.

Občani, ki potrebujejo pomoč, lahko pokličejo po telefonu 03 49 10 920, in sicer od ponedeljka do petka, med 8. in 19. uri, ob sobotah pa med 8. in 15. uro.

Telefonska številka je namenjena družinam, ki jim je odrejena stroga izolacija, starejšim osebam, ki nimajo drugih možnosti za oskrbo s hrano in zdravili ter staršem zaposlenih v ustanovah pomembnih za delovanje družbe in države v izrednih razmerah.

Do danes je Mestna občina Celje oskrbela 13 ljudi, ki so potrebovali pomoč.

Opozorilo pred prevaranti

Občane ob tem opozarjamo na prevarante, ki hodijo okrog pod pretvezo, da nudijo pomoč. Vsi občinski prostovoljci nosijo brezrokavnik Civilne zaščite ali Rdečega križa in priponko z imenom in priimkom ter podpisom in žigom Mestne občine Celje.

RG

Foto: MOC